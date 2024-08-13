SignauxSections
Jeremy Lloyd Dancer

Blessed Trader

Jeremy Lloyd Dancer
0 avis
Fiabilité
58 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 75 USD par mois
croissance depuis 2024 47%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
349
Bénéfice trades:
185 (53.00%)
Perte trades:
164 (46.99%)
Meilleure transaction:
125.75 USD
Pire transaction:
-66.00 USD
Bénéfice brut:
2 684.01 USD (92 529 pips)
Perte brute:
-2 322.42 USD (84 860 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (210.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
237.77 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
10.57%
Charge de dépôt maximale:
28.65%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
117 (33.52%)
Courts trades:
232 (66.48%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
1.04 USD
Bénéfice moyen:
14.51 USD
Perte moyenne:
-14.16 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-238.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-238.31 USD (9)
Croissance mensuelle:
-0.25%
Prévision annuelle:
-2.98%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
66.73 USD
Maximal:
341.66 USD (16.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.30% (45.96 USD)
Par fonds propres:
7.44% (13.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDx 174
GBPJPYx 39
EURUSDx 27
USDJPYx 25
GBPUSDx 21
AUDUSDx 12
EURGBPx 11
USDCHFx 7
US30 6
USDCADx 6
AUDJPYx 6
SPX500 5
EURCHFx 4
NZDUSDx 3
GBPAUDx 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDx 473
GBPJPYx 35
EURUSDx -98
USDJPYx -123
GBPUSDx 114
AUDUSDx -20
EURGBPx 48
USDCHFx -66
US30 -6
USDCADx -22
AUDJPYx -26
SPX500 31
EURCHFx 10
NZDUSDx 7
GBPAUDx 3
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDx 10K
GBPJPYx -10
EURUSDx 859
USDJPYx -4.4K
GBPUSDx 4.6K
AUDUSDx -212
EURGBPx 1K
USDCHFx -1.2K
US30 -5.9K
USDCADx -129
AUDJPYx -1.6K
SPX500 3.1K
EURCHFx 341
NZDUSDx 295
GBPAUDx 509
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +125.75 USD
Pire transaction: -66 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +210.96 USD
Perte consécutive maximale: -238.31 USD

Aucun avis
2025.07.08 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 05:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.15 15:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.12 23:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.08 09:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.02 05:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.29 04:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.25 04:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 16:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.13 20:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.12 11:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 12:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.03 09:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.02 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
