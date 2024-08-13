SinyallerBölümler
Jeremy Lloyd Dancer

Shoot for 100k

Jeremy Lloyd Dancer
0 inceleme
Güvenilirlik
59 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 1%
ThinkMarkets-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
365
Kârla kapanan işlemler:
192 (52.60%)
Zararla kapanan işlemler:
173 (47.40%)
En iyi işlem:
104.30 USD
En kötü işlem:
-46.59 USD
Brüt kâr:
2 468.77 USD (153 725 pips)
Brüt zarar:
-2 460.51 USD (72 508 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (297.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
297.58 USD (18)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
17.03%
Maks. mevduat yükü:
34.97%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.02
Alış işlemleri:
131 (35.89%)
Satış işlemleri:
234 (64.11%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.02 USD
Ortalama kâr:
12.86 USD
Ortalama zarar:
-14.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-301.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-301.43 USD (20)
Aylık büyüme:
13.03%
Yıllık tahmin:
158.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
181.99 USD
Maksimum:
548.06 USD (40.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.26% (548.06 USD)
Varlığa göre:
49.43% (460.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDx 151
EURUSDx 42
GBPJPYx 38
USDJPYx 25
GBPUSDx 15
AUDUSDx 12
US30 11
EURGBPx 11
AUDJPYx 11
USDCADx 10
EURJPYx 8
NZDUSDx 5
USDCHFx 5
EURCHFx 5
GBPAUDx 4
SPX500 3
GBPNZDx 3
EURAUDx 3
NAS100 2
EURNZDx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDx -154
EURUSDx -43
GBPJPYx 184
USDJPYx 64
GBPUSDx -25
AUDUSDx -87
US30 48
EURGBPx -16
AUDJPYx -63
USDCADx -10
EURJPYx -24
NZDUSDx 7
USDCHFx 17
EURCHFx 16
GBPAUDx 6
SPX500 17
GBPNZDx 23
EURAUDx 19
NAS100 20
EURNZDx 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDx 2.3K
EURUSDx 1.3K
GBPJPYx 6.2K
USDJPYx 1.7K
GBPUSDx -120
AUDUSDx -1.2K
US30 48K
EURGBPx -529
AUDJPYx -1.6K
USDCADx 148
EURJPYx -631
NZDUSDx 166
USDCHFx 401
EURCHFx 663
GBPAUDx 231
SPX500 1.7K
GBPNZDx 957
EURAUDx 590
NAS100 20K
EURNZDx 473
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +104.30 USD
En kötü işlem: -47 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +297.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -301.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 408 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 319 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.