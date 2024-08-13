- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
365
Profit Trade:
192 (52.60%)
Loss Trade:
173 (47.40%)
Best Trade:
104.30 USD
Worst Trade:
-46.59 USD
Profitto lordo:
2 468.77 USD (153 725 pips)
Perdita lorda:
-2 460.51 USD (72 508 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (297.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.58 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
17.03%
Massimo carico di deposito:
34.97%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
131 (35.89%)
Short Trade:
234 (64.11%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
12.86 USD
Perdita media:
-14.22 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-301.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-301.43 USD (20)
Crescita mensile:
14.38%
Previsione annuale:
174.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
181.99 USD
Massimale:
548.06 USD (40.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.26% (548.06 USD)
Per equità:
49.43% (460.52 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDx
|151
|EURUSDx
|42
|GBPJPYx
|38
|USDJPYx
|25
|GBPUSDx
|15
|AUDUSDx
|12
|US30
|11
|EURGBPx
|11
|AUDJPYx
|11
|USDCADx
|10
|EURJPYx
|8
|NZDUSDx
|5
|USDCHFx
|5
|EURCHFx
|5
|GBPAUDx
|4
|SPX500
|3
|GBPNZDx
|3
|EURAUDx
|3
|NAS100
|2
|EURNZDx
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDx
|-154
|EURUSDx
|-43
|GBPJPYx
|184
|USDJPYx
|64
|GBPUSDx
|-25
|AUDUSDx
|-87
|US30
|48
|EURGBPx
|-16
|AUDJPYx
|-63
|USDCADx
|-10
|EURJPYx
|-24
|NZDUSDx
|7
|USDCHFx
|17
|EURCHFx
|16
|GBPAUDx
|6
|SPX500
|17
|GBPNZDx
|23
|EURAUDx
|19
|NAS100
|20
|EURNZDx
|8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDx
|2.3K
|EURUSDx
|1.3K
|GBPJPYx
|6.2K
|USDJPYx
|1.7K
|GBPUSDx
|-120
|AUDUSDx
|-1.2K
|US30
|48K
|EURGBPx
|-529
|AUDJPYx
|-1.6K
|USDCADx
|148
|EURJPYx
|-631
|NZDUSDx
|166
|USDCHFx
|401
|EURCHFx
|663
|GBPAUDx
|231
|SPX500
|1.7K
|GBPNZDx
|957
|EURAUDx
|590
|NAS100
|20K
|EURNZDx
|473
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.30 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +297.58 USD
Massima perdita consecutiva: -301.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
