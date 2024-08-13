SegnaliSezioni
Jeremy Lloyd Dancer

Shoot for 100k

Jeremy Lloyd Dancer
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 49 USD al mese
crescita dal 2024 1%
ThinkMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
365
Profit Trade:
192 (52.60%)
Loss Trade:
173 (47.40%)
Best Trade:
104.30 USD
Worst Trade:
-46.59 USD
Profitto lordo:
2 468.77 USD (153 725 pips)
Perdita lorda:
-2 460.51 USD (72 508 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (297.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
297.58 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
17.03%
Massimo carico di deposito:
34.97%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
0.02
Long Trade:
131 (35.89%)
Short Trade:
234 (64.11%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
0.02 USD
Profitto medio:
12.86 USD
Perdita media:
-14.22 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-301.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-301.43 USD (20)
Crescita mensile:
14.38%
Previsione annuale:
174.42%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
181.99 USD
Massimale:
548.06 USD (40.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.26% (548.06 USD)
Per equità:
49.43% (460.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDx 151
EURUSDx 42
GBPJPYx 38
USDJPYx 25
GBPUSDx 15
AUDUSDx 12
US30 11
EURGBPx 11
AUDJPYx 11
USDCADx 10
EURJPYx 8
NZDUSDx 5
USDCHFx 5
EURCHFx 5
GBPAUDx 4
SPX500 3
GBPNZDx 3
EURAUDx 3
NAS100 2
EURNZDx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDx -154
EURUSDx -43
GBPJPYx 184
USDJPYx 64
GBPUSDx -25
AUDUSDx -87
US30 48
EURGBPx -16
AUDJPYx -63
USDCADx -10
EURJPYx -24
NZDUSDx 7
USDCHFx 17
EURCHFx 16
GBPAUDx 6
SPX500 17
GBPNZDx 23
EURAUDx 19
NAS100 20
EURNZDx 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDx 2.3K
EURUSDx 1.3K
GBPJPYx 6.2K
USDJPYx 1.7K
GBPUSDx -120
AUDUSDx -1.2K
US30 48K
EURGBPx -529
AUDJPYx -1.6K
USDCADx 148
EURJPYx -631
NZDUSDx 166
USDCHFx 401
EURCHFx 663
GBPAUDx 231
SPX500 1.7K
GBPNZDx 957
EURAUDx 590
NAS100 20K
EURNZDx 473
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.30 USD
Worst Trade: -47 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +297.58 USD
Massima perdita consecutiva: -301.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 408 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 319 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
