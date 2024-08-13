SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Shoot for 100k
Jeremy Lloyd Dancer

Shoot for 100k

Jeremy Lloyd Dancer
0 avis
Fiabilité
59 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2024 1%
ThinkMarkets-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
365
Bénéfice trades:
192 (52.60%)
Perte trades:
173 (47.40%)
Meilleure transaction:
104.30 USD
Pire transaction:
-46.59 USD
Bénéfice brut:
2 468.77 USD (153 725 pips)
Perte brute:
-2 460.51 USD (72 508 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (297.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
297.58 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
17.03%
Charge de dépôt maximale:
34.97%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
0.02
Longs trades:
131 (35.89%)
Courts trades:
234 (64.11%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
12.86 USD
Perte moyenne:
-14.22 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-301.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-301.43 USD (20)
Croissance mensuelle:
14.38%
Prévision annuelle:
174.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
181.99 USD
Maximal:
548.06 USD (40.99%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.26% (548.06 USD)
Par fonds propres:
49.43% (460.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDx 151
EURUSDx 42
GBPJPYx 38
USDJPYx 25
GBPUSDx 15
AUDUSDx 12
US30 11
EURGBPx 11
AUDJPYx 11
USDCADx 10
EURJPYx 8
NZDUSDx 5
USDCHFx 5
EURCHFx 5
GBPAUDx 4
SPX500 3
GBPNZDx 3
EURAUDx 3
NAS100 2
EURNZDx 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDx -154
EURUSDx -43
GBPJPYx 184
USDJPYx 64
GBPUSDx -25
AUDUSDx -87
US30 48
EURGBPx -16
AUDJPYx -63
USDCADx -10
EURJPYx -24
NZDUSDx 7
USDCHFx 17
EURCHFx 16
GBPAUDx 6
SPX500 17
GBPNZDx 23
EURAUDx 19
NAS100 20
EURNZDx 8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDx 2.3K
EURUSDx 1.3K
GBPJPYx 6.2K
USDJPYx 1.7K
GBPUSDx -120
AUDUSDx -1.2K
US30 48K
EURGBPx -529
AUDJPYx -1.6K
USDCADx 148
EURJPYx -631
NZDUSDx 166
USDCHFx 401
EURCHFx 663
GBPAUDx 231
SPX500 1.7K
GBPNZDx 957
EURAUDx 590
NAS100 20K
EURNZDx 473
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.30 USD
Pire transaction: -47 USD
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +297.58 USD
Perte consécutive maximale: -301.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

To join my private group please go to: https://www.strive2b1fx.com/packages

To follow me on Facebook-  https://www.facebook.com/groups/Strive2b1fx

To learn more about my program watch this: https://youtu.be/dC9r8O0rpno&nbsp;

Aucun avis
2025.09.24 20:03
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 408 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 14:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 13:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 12:01
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 14:05
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 01:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 05:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 325 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 13:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 319 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Shoot for 100k
49 USD par mois
1%
0
0
USD
1K
USD
59
0%
365
52%
17%
1.00
0.02
USD
49%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.