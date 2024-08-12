- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
131
Kârla kapanan işlemler:
101 (77.09%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (22.90%)
En iyi işlem:
12.35 USD
En kötü işlem:
-7.50 USD
Brüt kâr:
143.40 USD (15 328 pips)
Brüt zarar:
-68.44 USD (5 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (7.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
22.78 USD (3)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
12.66%
Maks. mevduat yükü:
6.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
4.17
Alış işlemleri:
52 (39.69%)
Satış işlemleri:
79 (60.31%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
0.57 USD
Ortalama kâr:
1.42 USD
Ortalama zarar:
-2.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-17.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-17.97 USD (4)
Aylık büyüme:
1.35%
Yıllık tahmin:
17.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.12 USD
Maksimum:
17.97 USD (5.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.04% (17.97 USD)
Varlığa göre:
25.60% (91.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|9.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +12.35 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
25%
0
0
USD
USD
375
USD
USD
67
100%
131
77%
13%
2.09
0.57
USD
USD
26%
1:500