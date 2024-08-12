SegnaliSezioni
Andrey Kolmogorov

Sagax

Andrey Kolmogorov
0 recensioni
Affidabilità
67 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 25%
Weltrade-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
101 (77.09%)
Loss Trade:
30 (22.90%)
Best Trade:
12.35 USD
Worst Trade:
-7.50 USD
Profitto lordo:
143.40 USD (15 328 pips)
Perdita lorda:
-68.44 USD (5 633 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (7.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.78 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
12.66%
Massimo carico di deposito:
6.12%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.17
Long Trade:
52 (39.69%)
Short Trade:
79 (60.31%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.42 USD
Perdita media:
-2.28 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-17.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.97 USD (4)
Crescita mensile:
1.45%
Previsione annuale:
17.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.12 USD
Massimale:
17.97 USD (5.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.04% (17.97 USD)
Per equità:
25.60% (91.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 131
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 75
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 9.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.35 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.81 USD
Massima perdita consecutiva: -17.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTrend-Trade5
0.00 × 4
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
Exness-Real18
0.00 × 69
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 25
KohleCapitalMarkets-Live
0.00 × 27
SageFx-Live
0.00 × 11
Osprey-Live
0.00 × 12
IVMarkets-Live
0.00 × 10
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 36
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
BDSwissSC-Real01
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
GMI-Live08
0.00 × 10
FPMarkets-Live3
0.00 × 7
360Capital-Real
0.00 × 7
CedarLLC-Real2
0.00 × 1
BIGSolutions-LIVE4
0.00 × 7
Just2Trade-Real3
0.00 × 24
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 5
LirunexLimited-Live
0.00 × 24
895 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 11:42
Share of trading days is too low
2025.09.24 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.17 19:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.08.19 17:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 16:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 08:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.25 07:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.21 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 17:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 14:59
Trading operations on the account were performed for only 62 days. This comprises 15.94% of days out of the 389 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 07:34
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
