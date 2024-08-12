- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
131
Profit Trade:
101 (77.09%)
Loss Trade:
30 (22.90%)
Best Trade:
12.35 USD
Worst Trade:
-7.50 USD
Profitto lordo:
143.40 USD (15 328 pips)
Perdita lorda:
-68.44 USD (5 633 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (7.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
22.78 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
12.66%
Massimo carico di deposito:
6.12%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.17
Long Trade:
52 (39.69%)
Short Trade:
79 (60.31%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
0.57 USD
Profitto medio:
1.42 USD
Perdita media:
-2.28 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-17.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-17.97 USD (4)
Crescita mensile:
1.45%
Previsione annuale:
17.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.12 USD
Massimale:
17.97 USD (5.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.04% (17.97 USD)
Per equità:
25.60% (91.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|131
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|75
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|9.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.35 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +7.81 USD
Massima perdita consecutiva: -17.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Weltrade-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTrend-Trade5
|0.00 × 4
|
InfinoxCapital-Live04
|0.00 × 3
|
Exness-Real18
|0.00 × 69
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 25
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.00 × 27
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 36
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
GMI-Live08
|0.00 × 10
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 7
|
360Capital-Real
|0.00 × 7
|
CedarLLC-Real2
|0.00 × 1
|
BIGSolutions-LIVE4
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real3
|0.00 × 24
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 5
|
LirunexLimited-Live
|0.00 × 24
895 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
25%
0
0
USD
USD
375
USD
USD
67
100%
131
77%
13%
2.09
0.57
USD
USD
26%
1:500