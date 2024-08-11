SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Borderline
Torsten Hempel

Borderline

Torsten Hempel
0 inceleme
87 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -3%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
536
Kârla kapanan işlemler:
114 (21.26%)
Zararla kapanan işlemler:
422 (78.73%)
En iyi işlem:
63.04 EUR
En kötü işlem:
-12.87 EUR
Brüt kâr:
1 207.86 EUR (365 154 pips)
Brüt zarar:
-1 239.31 EUR (537 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (79.99 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
153.33 EUR (5)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
16.87%
Maks. mevduat yükü:
62.14%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
283 (52.80%)
Satış işlemleri:
253 (47.20%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.06 EUR
Ortalama kâr:
10.60 EUR
Ortalama zarar:
-2.94 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
31 (-77.49 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-110.42 EUR (20)
Aylık büyüme:
-1.79%
Yıllık tahmin:
-24.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.73 EUR
Maksimum:
291.40 EUR (23.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.43% (291.40 EUR)
Varlığa göre:
2.05% (23.84 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
[NQ100]-Z 281
GBPUSD-Z 184
USDJPY-Z 70
XAGUSD-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
[NQ100]-Z -214
GBPUSD-Z 40
USDJPY-Z 151
XAGUSD-ECN -12
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
[NQ100]-Z -176K
GBPUSD-Z 2.6K
USDJPY-Z 1.7K
XAGUSD-ECN -231
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +63.04 EUR
En kötü işlem: -13 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +79.99 EUR
Maksimum ardışık zarar: -77.49 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.04 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 555 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 13:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 08:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 506 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 08:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 21:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.02 23:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.13 09:10
No swaps are charged
2025.02.13 09:10
No swaps are charged
2025.02.11 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Borderline
Ayda 30 USD
-3%
0
0
USD
962
EUR
87
100%
536
21%
17%
0.97
-0.06
EUR
23%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.