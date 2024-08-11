SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Borderline
Torsten Hempel

Borderline

Torsten Hempel
0 recensioni
87 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -3%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
536
Profit Trade:
114 (21.26%)
Loss Trade:
422 (78.73%)
Best Trade:
63.04 EUR
Worst Trade:
-12.87 EUR
Profitto lordo:
1 207.86 EUR (365 154 pips)
Perdita lorda:
-1 239.31 EUR (537 641 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (79.99 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
153.33 EUR (5)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
16.87%
Massimo carico di deposito:
62.14%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.11
Long Trade:
283 (52.80%)
Short Trade:
253 (47.20%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.06 EUR
Profitto medio:
10.60 EUR
Perdita media:
-2.94 EUR
Massime perdite consecutive:
31 (-77.49 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-110.42 EUR (20)
Crescita mensile:
-2.36%
Previsione annuale:
-28.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.73 EUR
Massimale:
291.40 EUR (23.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.43% (291.40 EUR)
Per equità:
2.05% (23.84 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
[NQ100]-Z 281
GBPUSD-Z 184
USDJPY-Z 70
XAGUSD-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
[NQ100]-Z -214
GBPUSD-Z 40
USDJPY-Z 151
XAGUSD-ECN -12
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
[NQ100]-Z -176K
GBPUSD-Z 2.6K
USDJPY-Z 1.7K
XAGUSD-ECN -231
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +63.04 EUR
Worst Trade: -13 EUR
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +79.99 EUR
Massima perdita consecutiva: -77.49 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AdmiralsGroup-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.04 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 555 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 13:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 08:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 506 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 08:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 21:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.02 23:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.13 09:10
No swaps are charged
2025.02.13 09:10
No swaps are charged
2025.02.11 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Borderline
30USD al mese
-3%
0
0
USD
962
EUR
87
100%
536
21%
17%
0.97
-0.06
EUR
23%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.