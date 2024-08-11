SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Borderline
Torsten Hempel

Borderline

Torsten Hempel
0 avis
87 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -3%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
536
Bénéfice trades:
114 (21.26%)
Perte trades:
422 (78.73%)
Meilleure transaction:
63.04 EUR
Pire transaction:
-12.87 EUR
Bénéfice brut:
1 207.86 EUR (365 154 pips)
Perte brute:
-1 239.31 EUR (537 641 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (79.99 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
153.33 EUR (5)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
16.87%
Charge de dépôt maximale:
62.14%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.11
Longs trades:
283 (52.80%)
Courts trades:
253 (47.20%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.06 EUR
Bénéfice moyen:
10.60 EUR
Perte moyenne:
-2.94 EUR
Pertes consécutives maximales:
31 (-77.49 EUR)
Perte consécutive maximale:
-110.42 EUR (20)
Croissance mensuelle:
-0.70%
Prévision annuelle:
-10.39%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.73 EUR
Maximal:
291.40 EUR (23.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.43% (291.40 EUR)
Par fonds propres:
2.05% (23.84 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
[NQ100]-Z 281
GBPUSD-Z 184
USDJPY-Z 70
XAGUSD-ECN 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
[NQ100]-Z -214
GBPUSD-Z 40
USDJPY-Z 151
XAGUSD-ECN -12
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
[NQ100]-Z -176K
GBPUSD-Z 2.6K
USDJPY-Z 1.7K
XAGUSD-ECN -231
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +63.04 EUR
Pire transaction: -13 EUR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +79.99 EUR
Perte consécutive maximale: -77.49 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.08.04 21:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.18% of days out of 555 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 08:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 513 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 13:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 08:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.2% of days out of 506 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 08:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 23:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.16 18:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 21:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.02 23:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.20 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.13 09:10
No swaps are charged
2025.02.13 09:10
No swaps are charged
2025.02.11 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.11 11:51
No swaps are charged on the signal account
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 14:23
No swaps are charged
2025.02.10 13:46
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Borderline
30 USD par mois
-3%
0
0
USD
962
EUR
87
100%
536
21%
17%
0.97
-0.06
EUR
23%
1:30
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.