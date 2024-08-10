SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MyGold
Mary Ngu Lin Po

MyGold

Mary Ngu Lin Po
0 inceleme
Güvenilirlik
93 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 274%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 693
Kârla kapanan işlemler:
2 051 (76.16%)
Zararla kapanan işlemler:
642 (23.84%)
En iyi işlem:
45.20 USD
En kötü işlem:
-54.10 USD
Brüt kâr:
3 227.86 USD (308 405 pips)
Brüt zarar:
-2 627.98 USD (293 934 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (34.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
99.54 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
1.04%
Maks. mevduat yükü:
47.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
2.30
Alış işlemleri:
1 418 (52.66%)
Satış işlemleri:
1 275 (47.34%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
1.57 USD
Ortalama zarar:
-4.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-235.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-235.32 USD (10)
Aylık büyüme:
-1.11%
Yıllık tahmin:
-12.09%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.84 USD
Maksimum:
261.32 USD (15.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.85% (75.96 USD)
Varlığa göre:
33.02% (252.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2577
GBPJPY 43
BTCUSD 28
EURUSD 9
GBPUSD 6
USDCAD 6
NAS100 5
USDJPY 5
GER40 5
EURJPY 3
AUDUSD 2
USDCHF 1
EURAUD 1
XRPUSD 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 629
GBPJPY 8
BTCUSD -54
EURUSD 3
GBPUSD 2
USDCAD 0
NAS100 2
USDJPY 8
GER40 -1
EURJPY 0
AUDUSD 1
USDCHF 1
EURAUD 0
XRPUSD 0
ETHUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 37K
GBPJPY 1.4K
BTCUSD -26K
EURUSD 160
GBPUSD -40
USDCAD -54
NAS100 2.6K
USDJPY 622
GER40 -1.5K
EURJPY 47
AUDUSD 13
USDCHF 73
EURAUD 15
XRPUSD 53
ETHUSD 111
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.20 USD
En kötü işlem: -54 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +34.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -235.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
Axi-US06-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.33 × 79
ICMarketsSC-Live05
0.57 × 7
Exness-Real18
0.83 × 6
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real
3.00 × 1
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
İnceleme yok
2025.09.22 05:57
80% of growth achieved within 32 days. This comprises 4.98% of days out of 643 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 12:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 06:27
80% of growth achieved within 31 days. This comprises 4.92% of days out of 630 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.27 09:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.26 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.30 06:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.29 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
