Mary Ngu Lin Po

MyGold

Mary Ngu Lin Po
0 avis
Fiabilité
93 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 273%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 692
Bénéfice trades:
2 050 (76.15%)
Perte trades:
642 (23.85%)
Meilleure transaction:
45.20 USD
Pire transaction:
-54.10 USD
Bénéfice brut:
3 226.72 USD (308 291 pips)
Perte brute:
-2 627.98 USD (293 934 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (34.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
99.54 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
1.04%
Charge de dépôt maximale:
47.71%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
2.29
Longs trades:
1 417 (52.64%)
Courts trades:
1 275 (47.36%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
1.57 USD
Perte moyenne:
-4.09 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-235.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-235.32 USD (10)
Croissance mensuelle:
-1.05%
Prévision annuelle:
-12.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
70.84 USD
Maximal:
261.32 USD (15.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.85% (75.96 USD)
Par fonds propres:
33.02% (252.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2576
GBPJPY 43
BTCUSD 28
EURUSD 9
GBPUSD 6
USDCAD 6
NAS100 5
USDJPY 5
GER40 5
EURJPY 3
AUDUSD 2
USDCHF 1
EURAUD 1
XRPUSD 1
ETHUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 628
GBPJPY 8
BTCUSD -54
EURUSD 3
GBPUSD 2
USDCAD 0
NAS100 2
USDJPY 8
GER40 -1
EURJPY 0
AUDUSD 1
USDCHF 1
EURAUD 0
XRPUSD 0
ETHUSD 0
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 37K
GBPJPY 1.4K
BTCUSD -26K
EURUSD 160
GBPUSD -40
USDCAD -54
NAS100 2.6K
USDJPY 622
GER40 -1.5K
EURJPY 47
AUDUSD 13
USDCHF 73
EURAUD 15
XRPUSD 53
ETHUSD 111
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.20 USD
Pire transaction: -54 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +34.29 USD
Perte consécutive maximale: -235.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
Axi-US06-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.33 × 79
ICMarketsSC-Live05
0.57 × 7
Exness-Real18
0.83 × 6
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real
3.00 × 1
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
Aucun avis
2025.09.22 05:57
80% of growth achieved within 32 days. This comprises 4.98% of days out of 643 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 12:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 06:27
80% of growth achieved within 31 days. This comprises 4.92% of days out of 630 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.27 09:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.26 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.30 06:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.29 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.