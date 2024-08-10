- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 693
Profit Trade:
2 051 (76.16%)
Loss Trade:
642 (23.84%)
Best Trade:
45.20 USD
Worst Trade:
-54.10 USD
Profitto lordo:
3 227.86 USD (308 405 pips)
Perdita lorda:
-2 627.98 USD (293 934 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (34.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.54 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
1.04%
Massimo carico di deposito:
47.71%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
2.30
Long Trade:
1 418 (52.66%)
Short Trade:
1 275 (47.34%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-4.09 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-235.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.32 USD (10)
Crescita mensile:
-1.04%
Previsione annuale:
-12.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.84 USD
Massimale:
261.32 USD (15.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.85% (75.96 USD)
Per equità:
33.02% (252.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2577
|GBPJPY
|43
|BTCUSD
|28
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|6
|USDCAD
|6
|NAS100
|5
|USDJPY
|5
|GER40
|5
|EURJPY
|3
|AUDUSD
|2
|USDCHF
|1
|EURAUD
|1
|XRPUSD
|1
|ETHUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|629
|GBPJPY
|8
|BTCUSD
|-54
|EURUSD
|3
|GBPUSD
|2
|USDCAD
|0
|NAS100
|2
|USDJPY
|8
|GER40
|-1
|EURJPY
|0
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|EURAUD
|0
|XRPUSD
|0
|ETHUSD
|0
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|GBPJPY
|1.4K
|BTCUSD
|-26K
|EURUSD
|160
|GBPUSD
|-40
|USDCAD
|-54
|NAS100
|2.6K
|USDJPY
|622
|GER40
|-1.5K
|EURJPY
|47
|AUDUSD
|13
|USDCHF
|73
|EURAUD
|15
|XRPUSD
|53
|ETHUSD
|111
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.20 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +34.29 USD
Massima perdita consecutiva: -235.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 9
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 8
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 5
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live11
|0.33 × 79
|
ICMarketsSC-Live05
|0.57 × 7
|
Exness-Real18
|0.83 × 6
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.89 × 18
|
Exness-Real
|3.00 × 1
|
VantageInternational-Live 18
|3.92 × 13
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
274%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
93
0%
2 693
76%
1%
1.22
0.22
USD
USD
33%
1:500