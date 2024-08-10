SegnaliSezioni
Mary Ngu Lin Po

MyGold

Mary Ngu Lin Po
0 recensioni
Affidabilità
93 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2023 274%
TradeMaxGlobal-Live10
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 693
Profit Trade:
2 051 (76.16%)
Loss Trade:
642 (23.84%)
Best Trade:
45.20 USD
Worst Trade:
-54.10 USD
Profitto lordo:
3 227.86 USD (308 405 pips)
Perdita lorda:
-2 627.98 USD (293 934 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (34.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
99.54 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
1.04%
Massimo carico di deposito:
47.71%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
2.30
Long Trade:
1 418 (52.66%)
Short Trade:
1 275 (47.34%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
1.57 USD
Perdita media:
-4.09 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-235.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-235.32 USD (10)
Crescita mensile:
-1.04%
Previsione annuale:
-12.09%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
70.84 USD
Massimale:
261.32 USD (15.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.85% (75.96 USD)
Per equità:
33.02% (252.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2577
GBPJPY 43
BTCUSD 28
EURUSD 9
GBPUSD 6
USDCAD 6
NAS100 5
USDJPY 5
GER40 5
EURJPY 3
AUDUSD 2
USDCHF 1
EURAUD 1
XRPUSD 1
ETHUSD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 629
GBPJPY 8
BTCUSD -54
EURUSD 3
GBPUSD 2
USDCAD 0
NAS100 2
USDJPY 8
GER40 -1
EURJPY 0
AUDUSD 1
USDCHF 1
EURAUD 0
XRPUSD 0
ETHUSD 0
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 37K
GBPJPY 1.4K
BTCUSD -26K
EURUSD 160
GBPUSD -40
USDCAD -54
NAS100 2.6K
USDJPY 622
GER40 -1.5K
EURJPY 47
AUDUSD 13
USDCHF 73
EURAUD 15
XRPUSD 53
ETHUSD 111
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.20 USD
Worst Trade: -54 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +34.29 USD
Massima perdita consecutiva: -235.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 8
FTMO-Server3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 5
Axi-US06-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live11
0.33 × 79
ICMarketsSC-Live05
0.57 × 7
Exness-Real18
0.83 × 6
TradeMaxGlobal-Live6
0.89 × 18
Exness-Real
3.00 × 1
VantageInternational-Live 18
3.92 × 13
Non ci sono recensioni
2025.09.22 05:57
80% of growth achieved within 32 days. This comprises 4.98% of days out of 643 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 12:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 06:27
80% of growth achieved within 31 days. This comprises 4.92% of days out of 630 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.27 09:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.09.26 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.30 06:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.08.29 04:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MyGold
100USD al mese
274%
0
0
USD
2.3K
USD
93
0%
2 693
76%
1%
1.22
0.22
USD
33%
1:500
