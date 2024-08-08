SinyallerBölümler
Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

TTS CT CX3 Novry Simanjuntak Master 14

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 80%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
33 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (21.43%)
En iyi işlem:
241.95 USD
En kötü işlem:
-88.08 USD
Brüt kâr:
1 459.63 USD (13 031 pips)
Brüt zarar:
-658.38 USD (18 087 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (989.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
989.62 USD (9)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
21.63%
Maks. mevduat yükü:
12.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
25 (59.52%)
Satış işlemleri:
17 (40.48%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
19.08 USD
Ortalama kâr:
44.23 USD
Ortalama zarar:
-73.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-230.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-230.64 USD (3)
Aylık büyüme:
-8.99%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
336.15 USD (16.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.87% (336.15 USD)
Varlığa göre:
42.66% (651.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 30
archived 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -151
archived 953
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.1K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +241.95 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +989.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -230.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
23 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.06 23:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 22:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 19:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.06 00:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 07:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.06 08:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.04.01 23:13
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.9% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 09:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.06 15:15
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.67% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TTS CT CX3 Novry Simanjuntak Master 14
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
1.8K
USD
61
71%
42
78%
22%
2.21
19.08
USD
43%
1:500
Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

