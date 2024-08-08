- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
33 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (21.43%)
En iyi işlem:
241.95 USD
En kötü işlem:
-88.08 USD
Brüt kâr:
1 459.63 USD (13 031 pips)
Brüt zarar:
-658.38 USD (18 087 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (989.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
989.62 USD (9)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
21.63%
Maks. mevduat yükü:
12.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
2.38
Alış işlemleri:
25 (59.52%)
Satış işlemleri:
17 (40.48%)
Kâr faktörü:
2.22
Beklenen getiri:
19.08 USD
Ortalama kâr:
44.23 USD
Ortalama zarar:
-73.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-230.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-230.64 USD (3)
Aylık büyüme:
-8.99%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
336.15 USD (16.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.87% (336.15 USD)
Varlığa göre:
42.66% (651.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|archived
|12
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-151
|archived
|953
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.1K
|archived
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +241.95 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +989.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -230.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
80%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
61
71%
42
78%
22%
2.21
19.08
USD
USD
43%
1:500