Ir Nopri Sabmen Simanjuntak

Ir Nopri Sabmen Simanjuntak
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 80%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
33 (78.57%)
Perte trades:
9 (21.43%)
Meilleure transaction:
241.95 USD
Pire transaction:
-88.08 USD
Bénéfice brut:
1 459.63 USD (13 031 pips)
Perte brute:
-658.38 USD (18 087 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (989.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
989.62 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.32
Activité de trading:
21.63%
Charge de dépôt maximale:
12.27%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
2.38
Longs trades:
25 (59.52%)
Courts trades:
17 (40.48%)
Facteur de profit:
2.22
Rendement attendu:
19.08 USD
Bénéfice moyen:
44.23 USD
Perte moyenne:
-73.15 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-230.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-230.64 USD (3)
Croissance mensuelle:
-8.99%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
336.15 USD (16.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
16.87% (336.15 USD)
Par fonds propres:
42.66% (651.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 30
archived 12
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -151
archived 953
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -5.1K
archived 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +241.95 USD
Pire transaction: -88 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +989.62 USD
Perte consécutive maximale: -230.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 46
FxPro.com-Real05
0.00 × 1
FBS-Real-4
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 7
Pepperstone-Edge04
0.00 × 4
Tickmill-Live02
0.00 × 4
UniverseWheel-Live
0.00 × 3
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.11 × 35
ICMarketsSC-Live06
0.32 × 722
ICMarketsSC-Live26
0.35 × 913
XMGlobal-Real 35
0.63 × 32
FusionMarkets-Demo
0.83 × 6
Alpari-Trade
0.97 × 29
ICMarkets-Live19
1.41 × 444
FBS-Real-10
1.50 × 2
Pepperstone-Edge12
1.55 × 73
ICMarketsSC-Live22
2.36 × 411
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
2.40 × 5
Aucun avis
2025.09.26 06:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.10 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.06 23:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 22:27
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.08 19:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.06 00:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.06.22 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 17:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.09 07:49
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.06 08:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.04.01 23:13
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.9% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.27 09:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.20 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.17 16:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.06 15:15
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.67% of days out of 218 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.