- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
162 (70.74%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (29.26%)
En iyi işlem:
41.97 EUR
En kötü işlem:
-104.63 EUR
Brüt kâr:
1 272.61 EUR (152 976 pips)
Brüt zarar:
-663.92 EUR (76 401 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (140.28 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
177.84 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
92.31%
Maks. mevduat yükü:
111.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
1.88
Alış işlemleri:
132 (57.64%)
Satış işlemleri:
97 (42.36%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
2.66 EUR
Ortalama kâr:
7.86 EUR
Ortalama zarar:
-9.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-315.84 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-315.84 EUR (6)
Aylık büyüme:
-9.93%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
324.45 EUR (23.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.15% (324.45 EUR)
Varlığa göre:
33.11% (205.80 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|52
|USDCHF
|23
|USDJPY
|18
|EURUSD
|18
|EURJPY
|16
|GBPJPY
|13
|EURCAD
|11
|NZDCAD
|9
|SP500
|9
|CHFJPY
|8
|GBPCHF
|7
|NZDJPY
|7
|GBPUSD
|6
|AUDJPY
|5
|GBPAUD
|5
|CADJPY
|5
|AUDCAD
|4
|EURGBP
|4
|EURCHF
|2
|NZDUSD
|2
|CADCHF
|2
|AUDNZD
|1
|AUDUSD
|1
|AUDCHF
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|-163
|USDCHF
|139
|USDJPY
|74
|EURUSD
|115
|EURJPY
|54
|GBPJPY
|112
|EURCAD
|20
|NZDCAD
|20
|SP500
|75
|CHFJPY
|20
|GBPCHF
|43
|NZDJPY
|17
|GBPUSD
|22
|AUDJPY
|22
|GBPAUD
|25
|CADJPY
|30
|AUDCAD
|6
|EURGBP
|11
|EURCHF
|9
|NZDUSD
|7
|CADCHF
|8
|AUDNZD
|6
|AUDUSD
|11
|AUDCHF
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|-4K
|USDCHF
|4.5K
|USDJPY
|9.5K
|EURUSD
|7.3K
|EURJPY
|7.3K
|GBPJPY
|15K
|EURCAD
|2.8K
|NZDCAD
|2.6K
|SP500
|5.4K
|CHFJPY
|3K
|GBPCHF
|2.3K
|NZDJPY
|2.2K
|GBPUSD
|2.5K
|AUDJPY
|2.9K
|GBPAUD
|3.6K
|CADJPY
|4.2K
|AUDCAD
|958
|EURGBP
|598
|EURCHF
|630
|NZDUSD
|607
|CADCHF
|220
|AUDNZD
|927
|AUDUSD
|576
|AUDCHF
|461
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.97 EUR
En kötü işlem: -105 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +140.28 EUR
Maksimum ardışık zarar: -315.84 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 7
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.12 × 17
|
Pepperstone-Edge11
|0.19 × 16
|
OneTrade-Real
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 239
|
ICMarketsSC-Live05
|0.33 × 12
|
OrtegaCapital-Server
|0.36 × 565
|
ICMarkets-Live18
|0.40 × 25
|
ICMarketsSC-Live20
|0.43 × 21
|
ICMarkets-Live10
|0.46 × 28
|
Pepperstone-Edge09
|0.47 × 19
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
CFHMarkets-Live1
|0.51 × 161
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.56 × 64
|
ICMarkets-Live06
|0.58 × 510
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
RoboForex-ECN-2
|0.59 × 88
|
ICMarkets-Live09
|0.60 × 267
|
AxiTrader-US07-Live
|0.63 × 209
|
EGlobal-Cent5
|0.65 × 179
|
Monex-Server2
|0.66 × 50
New signal August 2024.
İnceleme yok
