Jozef Dora

FTI signal II 2024

Jozef Dora
0 inceleme
Güvenilirlik
60 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 104%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
162 (70.74%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (29.26%)
En iyi işlem:
41.97 EUR
En kötü işlem:
-104.63 EUR
Brüt kâr:
1 272.61 EUR (152 976 pips)
Brüt zarar:
-663.92 EUR (76 401 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (140.28 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
177.84 EUR (11)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
92.31%
Maks. mevduat yükü:
111.05%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
9 gün
Düzelme faktörü:
1.88
Alış işlemleri:
132 (57.64%)
Satış işlemleri:
97 (42.36%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
2.66 EUR
Ortalama kâr:
7.86 EUR
Ortalama zarar:
-9.91 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-315.84 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-315.84 EUR (6)
Aylık büyüme:
-9.93%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
324.45 EUR (23.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.15% (324.45 EUR)
Varlığa göre:
33.11% (205.80 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD 52
USDCHF 23
USDJPY 18
EURUSD 18
EURJPY 16
GBPJPY 13
EURCAD 11
NZDCAD 9
SP500 9
CHFJPY 8
GBPCHF 7
NZDJPY 7
GBPUSD 6
AUDJPY 5
GBPAUD 5
CADJPY 5
AUDCAD 4
EURGBP 4
EURCHF 2
NZDUSD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD -163
USDCHF 139
USDJPY 74
EURUSD 115
EURJPY 54
GBPJPY 112
EURCAD 20
NZDCAD 20
SP500 75
CHFJPY 20
GBPCHF 43
NZDJPY 17
GBPUSD 22
AUDJPY 22
GBPAUD 25
CADJPY 30
AUDCAD 6
EURGBP 11
EURCHF 9
NZDUSD 7
CADCHF 8
AUDNZD 6
AUDUSD 11
AUDCHF 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD -4K
USDCHF 4.5K
USDJPY 9.5K
EURUSD 7.3K
EURJPY 7.3K
GBPJPY 15K
EURCAD 2.8K
NZDCAD 2.6K
SP500 5.4K
CHFJPY 3K
GBPCHF 2.3K
NZDJPY 2.2K
GBPUSD 2.5K
AUDJPY 2.9K
GBPAUD 3.6K
CADJPY 4.2K
AUDCAD 958
EURGBP 598
EURCHF 630
NZDUSD 607
CADCHF 220
AUDNZD 927
AUDUSD 576
AUDCHF 461
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +41.97 EUR
En kötü işlem: -105 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +140.28 EUR
Maksimum ardışık zarar: -315.84 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradersWay-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.12 × 17
Pepperstone-Edge11
0.19 × 16
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 239
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 12
OrtegaCapital-Server
0.36 × 565
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
ICMarketsSC-Live20
0.43 × 21
ICMarkets-Live10
0.46 × 28
Pepperstone-Edge09
0.47 × 19
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.51 × 161
AtlanticPearl-Live 1
0.56 × 64
ICMarkets-Live06
0.58 × 510
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
RoboForex-ECN-2
0.59 × 88
ICMarkets-Live09
0.60 × 267
AxiTrader-US07-Live
0.63 × 209
EGlobal-Cent5
0.65 × 179
Monex-Server2
0.66 × 50
191 daha fazla...
New signal August 2024.
İnceleme yok
2025.09.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.28 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 21:26
No swaps are charged
2025.07.01 21:26
No swaps are charged
2025.06.28 05:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 21:31
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
