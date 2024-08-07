SegnaliSezioni
Jozef Dora

FTI signal II 2024

Jozef Dora
0 recensioni
Affidabilità
60 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 104%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
162 (70.74%)
Loss Trade:
67 (29.26%)
Best Trade:
41.97 EUR
Worst Trade:
-104.63 EUR
Profitto lordo:
1 272.61 EUR (152 976 pips)
Perdita lorda:
-663.92 EUR (76 401 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (140.28 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
177.84 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
92.31%
Massimo carico di deposito:
111.05%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
9 giorni
Fattore di recupero:
1.88
Long Trade:
132 (57.64%)
Short Trade:
97 (42.36%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
2.66 EUR
Profitto medio:
7.86 EUR
Perdita media:
-9.91 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-315.84 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-315.84 EUR (6)
Crescita mensile:
-9.93%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
324.45 EUR (23.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.15% (324.45 EUR)
Per equità:
33.11% (205.80 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 52
USDCHF 23
USDJPY 18
EURUSD 18
EURJPY 16
GBPJPY 13
EURCAD 11
NZDCAD 9
SP500 9
CHFJPY 8
GBPCHF 7
NZDJPY 7
GBPUSD 6
AUDJPY 5
GBPAUD 5
CADJPY 5
AUDCAD 4
EURGBP 4
EURCHF 2
NZDUSD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD -163
USDCHF 139
USDJPY 74
EURUSD 115
EURJPY 54
GBPJPY 112
EURCAD 20
NZDCAD 20
SP500 75
CHFJPY 20
GBPCHF 43
NZDJPY 17
GBPUSD 22
AUDJPY 22
GBPAUD 25
CADJPY 30
AUDCAD 6
EURGBP 11
EURCHF 9
NZDUSD 7
CADCHF 8
AUDNZD 6
AUDUSD 11
AUDCHF 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD -4K
USDCHF 4.5K
USDJPY 9.5K
EURUSD 7.3K
EURJPY 7.3K
GBPJPY 15K
EURCAD 2.8K
NZDCAD 2.6K
SP500 5.4K
CHFJPY 3K
GBPCHF 2.3K
NZDJPY 2.2K
GBPUSD 2.5K
AUDJPY 2.9K
GBPAUD 3.6K
CADJPY 4.2K
AUDCAD 958
EURGBP 598
EURCHF 630
NZDUSD 607
CADCHF 220
AUDNZD 927
AUDUSD 576
AUDCHF 461
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +41.97 EUR
Worst Trade: -105 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +140.28 EUR
Massima perdita consecutiva: -315.84 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradersWay-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.12 × 17
Pepperstone-Edge11
0.19 × 16
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 239
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 12
OrtegaCapital-Server
0.36 × 565
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
ICMarketsSC-Live20
0.43 × 21
ICMarkets-Live10
0.46 × 28
Pepperstone-Edge09
0.47 × 19
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.51 × 161
AtlanticPearl-Live 1
0.56 × 64
ICMarkets-Live06
0.58 × 510
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
RoboForex-ECN-2
0.59 × 88
ICMarkets-Live09
0.60 × 267
AxiTrader-US07-Live
0.63 × 209
EGlobal-Cent5
0.65 × 179
Monex-Server2
0.66 × 50
191 più
New signal August 2024.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.28 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 21:26
No swaps are charged
2025.07.01 21:26
No swaps are charged
2025.06.28 05:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 21:31
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.