Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradersWay-Live 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 7 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 Exness-Real 0.00 × 1 ATCBrokers-Live 1 0.12 × 17 Pepperstone-Edge11 0.19 × 16 OneTrade-Real 0.20 × 5 ICMarkets-Live07 0.28 × 239 ICMarketsSC-Live05 0.33 × 12 OrtegaCapital-Server 0.36 × 565 ICMarkets-Live18 0.40 × 25 ICMarketsSC-Live20 0.43 × 21 ICMarkets-Live10 0.46 × 28 Pepperstone-Edge09 0.47 × 19 XMTrading-Real 12 0.50 × 2 CFHMarkets-Live1 0.51 × 161 AtlanticPearl-Live 1 0.56 × 64 ICMarkets-Live06 0.58 × 510 UniverseWheel-Live 0.58 × 72 RoboForex-ECN-2 0.59 × 88 ICMarkets-Live09 0.60 × 267 AxiTrader-US07-Live 0.63 × 209 EGlobal-Cent5 0.65 × 179 Monex-Server2 0.66 × 50 191 plus...