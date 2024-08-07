SignauxSections
FTI signal II 2024
Jozef Dora

FTI signal II 2024

Jozef Dora
0 avis
Fiabilité
60 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 104%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
229
Bénéfice trades:
162 (70.74%)
Perte trades:
67 (29.26%)
Meilleure transaction:
41.97 EUR
Pire transaction:
-104.63 EUR
Bénéfice brut:
1 272.61 EUR (152 976 pips)
Perte brute:
-663.92 EUR (76 401 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (140.28 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
177.84 EUR (11)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
92.31%
Charge de dépôt maximale:
111.05%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
9 jours
Facteur de récupération:
1.88
Longs trades:
132 (57.64%)
Courts trades:
97 (42.36%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
2.66 EUR
Bénéfice moyen:
7.86 EUR
Perte moyenne:
-9.91 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-315.84 EUR)
Perte consécutive maximale:
-315.84 EUR (6)
Croissance mensuelle:
-9.55%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
324.45 EUR (23.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.15% (324.45 EUR)
Par fonds propres:
33.11% (205.80 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZD 52
USDCHF 23
USDJPY 18
EURUSD 18
EURJPY 16
GBPJPY 13
EURCAD 11
NZDCAD 9
SP500 9
CHFJPY 8
GBPCHF 7
NZDJPY 7
GBPUSD 6
AUDJPY 5
GBPAUD 5
CADJPY 5
AUDCAD 4
EURGBP 4
EURCHF 2
NZDUSD 2
CADCHF 2
AUDNZD 1
AUDUSD 1
AUDCHF 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZD -163
USDCHF 139
USDJPY 74
EURUSD 115
EURJPY 54
GBPJPY 112
EURCAD 20
NZDCAD 20
SP500 75
CHFJPY 20
GBPCHF 43
NZDJPY 17
GBPUSD 22
AUDJPY 22
GBPAUD 25
CADJPY 30
AUDCAD 6
EURGBP 11
EURCHF 9
NZDUSD 7
CADCHF 8
AUDNZD 6
AUDUSD 11
AUDCHF 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZD -4K
USDCHF 4.5K
USDJPY 9.5K
EURUSD 7.3K
EURJPY 7.3K
GBPJPY 15K
EURCAD 2.8K
NZDCAD 2.6K
SP500 5.4K
CHFJPY 3K
GBPCHF 2.3K
NZDJPY 2.2K
GBPUSD 2.5K
AUDJPY 2.9K
GBPAUD 3.6K
CADJPY 4.2K
AUDCAD 958
EURGBP 598
EURCHF 630
NZDUSD 607
CADCHF 220
AUDNZD 927
AUDUSD 576
AUDCHF 461
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.97 EUR
Pire transaction: -105 EUR
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +140.28 EUR
Perte consécutive maximale: -315.84 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradersWay-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 7
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.12 × 17
Pepperstone-Edge11
0.19 × 16
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 239
ICMarketsSC-Live05
0.33 × 12
OrtegaCapital-Server
0.36 × 565
ICMarkets-Live18
0.40 × 25
ICMarketsSC-Live20
0.43 × 21
ICMarkets-Live10
0.46 × 28
Pepperstone-Edge09
0.47 × 19
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.51 × 161
AtlanticPearl-Live 1
0.56 × 64
ICMarkets-Live06
0.58 × 510
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
RoboForex-ECN-2
0.59 × 88
ICMarkets-Live09
0.60 × 267
AxiTrader-US07-Live
0.63 × 209
EGlobal-Cent5
0.65 × 179
Monex-Server2
0.66 × 50
191 plus...
New signal August 2024.
Aucun avis
2025.09.25 15:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 05:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 11:45
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.28 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 09:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.03 12:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 21:26
No swaps are charged
2025.07.01 21:26
No swaps are charged
2025.06.28 05:15
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.26 21:31
No swaps are charged on the signal account
2025.06.16 13:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 17:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 09:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 19:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.08 16:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
