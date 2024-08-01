SinyallerBölümler
Prashant Masih Alias Cherry

Safe Gold Trading

Prashant Masih Alias Cherry
0 inceleme
Güvenilirlik
82 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 66%
Axi-US05-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
622
Kârla kapanan işlemler:
418 (67.20%)
Zararla kapanan işlemler:
204 (32.80%)
En iyi işlem:
39.14 USD
En kötü işlem:
-309.32 USD
Brüt kâr:
2 294.73 USD (222 091 pips)
Brüt zarar:
-1 903.36 USD (155 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (244.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
244.34 USD (28)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
17.10%
Maks. mevduat yükü:
44.66%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.13
Alış işlemleri:
399 (64.15%)
Satış işlemleri:
223 (35.85%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
0.63 USD
Ortalama kâr:
5.49 USD
Ortalama zarar:
-9.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-191.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-309.32 USD (1)
Aylık büyüme:
4.86%
Yıllık tahmin:
58.99%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
346.52 USD (36.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.92% (346.52 USD)
Varlığa göre:
25.67% (371.11 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.pro 438
USDJPY.pro 70
AUDCAD.pro 26
NZDCAD.pro 24
GBPUSD.pro 17
EURNZD.pro 10
EURUSD.pro 5
AUDUSD.pro 5
EURAUD.pro 5
CHFJPY.pro 4
NZDUSD.pro 4
EURJPY.pro 4
AUDJPY.pro 4
USDCAD.pro 3
GBPJPY.pro 1
AUDNZD.pro 1
EURCAD.pro 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.pro 353
USDJPY.pro -15
AUDCAD.pro 15
NZDCAD.pro 34
GBPUSD.pro 0
EURNZD.pro 14
EURUSD.pro 1
AUDUSD.pro 5
EURAUD.pro -15
CHFJPY.pro -18
NZDUSD.pro 1
EURJPY.pro -7
AUDJPY.pro 19
USDCAD.pro 1
GBPJPY.pro 4
AUDNZD.pro -1
EURCAD.pro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.pro 66K
USDJPY.pro -486
AUDCAD.pro -1.1K
NZDCAD.pro 939
GBPUSD.pro 140
EURNZD.pro 3K
EURUSD.pro 128
AUDUSD.pro 593
EURAUD.pro -2.2K
CHFJPY.pro -2.7K
NZDUSD.pro 112
EURJPY.pro -453
AUDJPY.pro 2.9K
USDCAD.pro 103
GBPJPY.pro 544
AUDNZD.pro -14
EURCAD.pro -10
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.14 USD
En kötü işlem: -309 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +244.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Safe Gold Trading without using any risky strategies. Trading based on simple support and resistance.
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 17:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 10:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 21:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
