Prashant Masih Alias Cherry

Safe Gold Trading

Prashant Masih Alias Cherry
0 avis
Fiabilité
82 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 66%
Axi-US05-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
622
Bénéfice trades:
418 (67.20%)
Perte trades:
204 (32.80%)
Meilleure transaction:
39.14 USD
Pire transaction:
-309.32 USD
Bénéfice brut:
2 294.73 USD (222 091 pips)
Perte brute:
-1 903.36 USD (155 386 pips)
Gains consécutifs maximales:
28 (244.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
244.34 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
17.10%
Charge de dépôt maximale:
44.66%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.13
Longs trades:
399 (64.15%)
Courts trades:
223 (35.85%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
0.63 USD
Bénéfice moyen:
5.49 USD
Perte moyenne:
-9.33 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-191.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-309.32 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.19%
Prévision annuelle:
41.44%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
346.52 USD (36.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.92% (346.52 USD)
Par fonds propres:
25.67% (371.11 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.pro 438
USDJPY.pro 70
AUDCAD.pro 26
NZDCAD.pro 24
GBPUSD.pro 17
EURNZD.pro 10
EURUSD.pro 5
AUDUSD.pro 5
EURAUD.pro 5
CHFJPY.pro 4
NZDUSD.pro 4
EURJPY.pro 4
AUDJPY.pro 4
USDCAD.pro 3
GBPJPY.pro 1
AUDNZD.pro 1
EURCAD.pro 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.pro 353
USDJPY.pro -15
AUDCAD.pro 15
NZDCAD.pro 34
GBPUSD.pro 0
EURNZD.pro 14
EURUSD.pro 1
AUDUSD.pro 5
EURAUD.pro -15
CHFJPY.pro -18
NZDUSD.pro 1
EURJPY.pro -7
AUDJPY.pro 19
USDCAD.pro 1
GBPJPY.pro 4
AUDNZD.pro -1
EURCAD.pro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.pro 66K
USDJPY.pro -486
AUDCAD.pro -1.1K
NZDCAD.pro 939
GBPUSD.pro 140
EURNZD.pro 3K
EURUSD.pro 128
AUDUSD.pro 593
EURAUD.pro -2.2K
CHFJPY.pro -2.7K
NZDUSD.pro 112
EURJPY.pro -453
AUDJPY.pro 2.9K
USDCAD.pro 103
GBPJPY.pro 544
AUDNZD.pro -14
EURCAD.pro -10
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.14 USD
Pire transaction: -309 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +244.34 USD
Perte consécutive maximale: -191.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US05-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Safe Gold Trading without using any risky strategies. Trading based on simple support and resistance.
Aucun avis
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 17:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 10:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 21:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
