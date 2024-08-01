SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Safe Gold Trading
Prashant Masih Alias Cherry

Safe Gold Trading

Prashant Masih Alias Cherry
0 recensioni
Affidabilità
82 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 66%
Axi-US05-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
622
Profit Trade:
418 (67.20%)
Loss Trade:
204 (32.80%)
Best Trade:
39.14 USD
Worst Trade:
-309.32 USD
Profitto lordo:
2 294.73 USD (222 091 pips)
Perdita lorda:
-1 903.36 USD (155 386 pips)
Vincite massime consecutive:
28 (244.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
244.34 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
17.10%
Massimo carico di deposito:
44.66%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.13
Long Trade:
399 (64.15%)
Short Trade:
223 (35.85%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
5.49 USD
Perdita media:
-9.33 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-191.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-309.32 USD (1)
Crescita mensile:
3.19%
Previsione annuale:
41.44%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
346.52 USD (36.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.92% (346.52 USD)
Per equità:
25.67% (371.11 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.pro 438
USDJPY.pro 70
AUDCAD.pro 26
NZDCAD.pro 24
GBPUSD.pro 17
EURNZD.pro 10
EURUSD.pro 5
AUDUSD.pro 5
EURAUD.pro 5
CHFJPY.pro 4
NZDUSD.pro 4
EURJPY.pro 4
AUDJPY.pro 4
USDCAD.pro 3
GBPJPY.pro 1
AUDNZD.pro 1
EURCAD.pro 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.pro 353
USDJPY.pro -15
AUDCAD.pro 15
NZDCAD.pro 34
GBPUSD.pro 0
EURNZD.pro 14
EURUSD.pro 1
AUDUSD.pro 5
EURAUD.pro -15
CHFJPY.pro -18
NZDUSD.pro 1
EURJPY.pro -7
AUDJPY.pro 19
USDCAD.pro 1
GBPJPY.pro 4
AUDNZD.pro -1
EURCAD.pro 0
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.pro 66K
USDJPY.pro -486
AUDCAD.pro -1.1K
NZDCAD.pro 939
GBPUSD.pro 140
EURNZD.pro 3K
EURUSD.pro 128
AUDUSD.pro 593
EURAUD.pro -2.2K
CHFJPY.pro -2.7K
NZDUSD.pro 112
EURJPY.pro -453
AUDJPY.pro 2.9K
USDCAD.pro 103
GBPJPY.pro 544
AUDNZD.pro -14
EURCAD.pro -10
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +39.14 USD
Worst Trade: -309 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +244.34 USD
Massima perdita consecutiva: -191.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Safe Gold Trading without using any risky strategies. Trading based on simple support and resistance.
Non ci sono recensioni
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 11:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 17:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.27 04:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.30 10:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.06 11:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.28 17:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 23:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.19 02:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.13 18:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.15 21:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.14 20:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Safe Gold Trading
30USD al mese
66%
0
0
USD
1.6K
USD
82
99%
622
67%
17%
1.20
0.63
USD
26%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.