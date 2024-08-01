- Büyüme
İşlemler:
1 431
Kârla kapanan işlemler:
934 (65.26%)
Zararla kapanan işlemler:
497 (34.73%)
En iyi işlem:
2 130.10 USD
En kötü işlem:
-92.04 USD
Brüt kâr:
17 836.09 USD (63 061 pips)
Brüt zarar:
-2 530.19 USD (91 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (14.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 076.01 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
82.53%
Maks. mevduat yükü:
346.03%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
42.15
Alış işlemleri:
720 (50.31%)
Satış işlemleri:
711 (49.69%)
Kâr faktörü:
7.05
Beklenen getiri:
10.70 USD
Ortalama kâr:
19.10 USD
Ortalama zarar:
-5.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-266.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-363.15 USD (10)
Aylık büyüme:
9.58%
Yıllık tahmin:
116.22%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
363.15 USD (2.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.18% (363.15 USD)
Varlığa göre:
83.47% (1 836.98 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 130.10 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +14.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -266.73 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
İnceleme yok
