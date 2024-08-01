SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA Marty
Made Suma Wardana

EA Marty

Made Suma Wardana
0 inceleme
Güvenilirlik
65 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 423%
FBS-Real-10
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 431
Kârla kapanan işlemler:
934 (65.26%)
Zararla kapanan işlemler:
497 (34.73%)
En iyi işlem:
2 130.10 USD
En kötü işlem:
-92.04 USD
Brüt kâr:
17 836.09 USD (63 061 pips)
Brüt zarar:
-2 530.19 USD (91 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (14.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 076.01 USD (12)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
82.53%
Maks. mevduat yükü:
346.03%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
65
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
42.15
Alış işlemleri:
720 (50.31%)
Satış işlemleri:
711 (49.69%)
Kâr faktörü:
7.05
Beklenen getiri:
10.70 USD
Ortalama kâr:
19.10 USD
Ortalama zarar:
-5.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-266.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-363.15 USD (10)
Aylık büyüme:
9.58%
Yıllık tahmin:
116.22%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
363.15 USD (2.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.18% (363.15 USD)
Varlığa göre:
83.47% (1 836.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1419
archived 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.2K
archived 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -28K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 130.10 USD
En kötü işlem: -92 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +14.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -266.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
123 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.24 02:51
Share of trading days is too low
2025.10.22 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 38 days. This comprises 9.48% of days out of the 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of trades performed within 18 days. This comprises 4.49% of days out of the 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.99% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 18:06
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 14:43
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EA Marty
Ayda 30 USD
423%
0
0
USD
11K
USD
65
99%
1 431
65%
83%
7.04
10.70
USD
83%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.