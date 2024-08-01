SignauxSections
Made Suma Wardana

EA Marty

Made Suma Wardana
0 avis
Fiabilité
65 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 423%
FBS-Real-10
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 431
Bénéfice trades:
934 (65.26%)
Perte trades:
497 (34.73%)
Meilleure transaction:
2 130.10 USD
Pire transaction:
-92.04 USD
Bénéfice brut:
17 836.09 USD (63 061 pips)
Perte brute:
-2 530.19 USD (91 255 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (14.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
12 076.01 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
82.53%
Charge de dépôt maximale:
346.03%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
64
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
42.15
Longs trades:
720 (50.31%)
Courts trades:
711 (49.69%)
Facteur de profit:
7.05
Rendement attendu:
10.70 USD
Bénéfice moyen:
19.10 USD
Perte moyenne:
-5.09 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-266.73 USD)
Perte consécutive maximale:
-363.15 USD (10)
Croissance mensuelle:
9.58%
Prévision annuelle:
116.22%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
363.15 USD (2.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.18% (363.15 USD)
Par fonds propres:
83.47% (1 836.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1419
archived 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.2K
archived 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -28K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 130.10 USD
Pire transaction: -92 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +14.93 USD
Perte consécutive maximale: -266.73 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
123 plus...
Aucun avis
2025.10.24 02:51
Share of trading days is too low
2025.10.22 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 38 days. This comprises 9.48% of days out of the 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of trades performed within 18 days. This comprises 4.49% of days out of the 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.99% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 18:06
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 14:43
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
