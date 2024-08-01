- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 431
Profit Trade:
934 (65.26%)
Loss Trade:
497 (34.73%)
Best Trade:
2 130.10 USD
Worst Trade:
-92.04 USD
Profitto lordo:
17 836.09 USD (63 061 pips)
Perdita lorda:
-2 530.19 USD (91 255 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (14.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 076.01 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
82.53%
Massimo carico di deposito:
346.03%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
42.15
Long Trade:
720 (50.31%)
Short Trade:
711 (49.69%)
Fattore di profitto:
7.05
Profitto previsto:
10.70 USD
Profitto medio:
19.10 USD
Perdita media:
-5.09 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-266.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-363.15 USD (10)
Crescita mensile:
9.58%
Previsione annuale:
116.22%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
363.15 USD (2.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.18% (363.15 USD)
Per equità:
83.47% (1 836.98 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1419
|archived
|12
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3.2K
|archived
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-28K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 130.10 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +14.93 USD
Massima perdita consecutiva: -266.73 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXGiantsUK-Real8
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live01
|0.00 × 6
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real11
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
