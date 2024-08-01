SegnaliSezioni
Made Suma Wardana

EA Marty

Made Suma Wardana
0 recensioni
Affidabilità
65 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 423%
FBS-Real-10
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 431
Profit Trade:
934 (65.26%)
Loss Trade:
497 (34.73%)
Best Trade:
2 130.10 USD
Worst Trade:
-92.04 USD
Profitto lordo:
17 836.09 USD (63 061 pips)
Perdita lorda:
-2 530.19 USD (91 255 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (14.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 076.01 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
82.53%
Massimo carico di deposito:
346.03%
Ultimo trade:
59 minuti fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
42.15
Long Trade:
720 (50.31%)
Short Trade:
711 (49.69%)
Fattore di profitto:
7.05
Profitto previsto:
10.70 USD
Profitto medio:
19.10 USD
Perdita media:
-5.09 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-266.73 USD)
Massima perdita consecutiva:
-363.15 USD (10)
Crescita mensile:
9.58%
Previsione annuale:
116.22%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
363.15 USD (2.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.18% (363.15 USD)
Per equità:
83.47% (1 836.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1419
archived 12
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.2K
archived 12K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -28K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 130.10 USD
Worst Trade: -92 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +14.93 USD
Massima perdita consecutiva: -266.73 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXGiantsUK-Real8
0.00 × 4
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live01
0.00 × 6
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 4
ICMarkets-Live04
0.00 × 3
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
123 più
Non ci sono recensioni
2025.10.24 02:51
Share of trading days is too low
2025.10.22 11:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 16:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 07:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.06 23:47
Trading operations on the account were performed for only 38 days. This comprises 9.48% of days out of the 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of trades performed within 18 days. This comprises 4.49% of days out of the 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.06 23:47
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 2.99% of days out of 401 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 13:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 15:18
No swaps are charged
2025.07.10 14:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 06:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 04:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 11:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 16:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.07 09:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 18:06
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 14:43
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
