Hai Dang Hoang

Montagnes bot

Hai Dang Hoang
0 inceleme
Güvenilirlik
77 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 301%
Exness-Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
366
Kârla kapanan işlemler:
200 (54.64%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (45.36%)
En iyi işlem:
362.28 USD
En kötü işlem:
-319.80 USD
Brüt kâr:
28 661.39 USD (98 043 pips)
Brüt zarar:
-22 256.08 USD (78 409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (232.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 124.94 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
53.86%
Maks. mevduat yükü:
82.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
188 (51.37%)
Satış işlemleri:
178 (48.63%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
17.50 USD
Ortalama kâr:
143.31 USD
Ortalama zarar:
-134.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-324.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 554.39 USD (6)
Aylık büyüme:
42.91%
Yıllık tahmin:
520.58%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
191.51 USD
Maksimum:
2 416.11 USD (71.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.81% (59.05 USD)
Varlığa göre:
60.79% (135.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 39
CADJPY 39
CADCHF 36
USDJPY 35
NZDJPY 35
EURUSD 32
USDCAD 32
NZDUSD 30
AUDJPY 28
AUDUSD 26
EURCAD 26
GBPCHF 2
NZDCAD 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
GBPCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.7K
CADJPY -2K
CADCHF 1.1K
USDJPY 475
NZDJPY 543
EURUSD 1.3K
USDCAD 1.9K
NZDUSD 4
AUDJPY 1K
AUDUSD 280
EURCAD 181
GBPCHF 65
NZDCAD 8
EURGBP -176
AUDNZD -100
GBPCAD 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 5.6K
CADJPY -494
CADCHF 396
USDJPY 4.3K
NZDJPY 1.1K
EURUSD 694
USDCAD 2.7K
NZDUSD 2K
AUDJPY 918
AUDUSD 1.3K
EURCAD 1.4K
GBPCHF 90
NZDCAD -107
EURGBP -103
AUDNZD -150
GBPCAD 29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +362.28 USD
En kötü işlem: -320 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +232.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -324.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MBTrading-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.10 × 10
ICMarkets-Live08
0.25 × 102
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 75
ICMarkets-Live05
0.40 × 5
Exness-Real3
0.43 × 2846
Exness-Real18
0.44 × 147
Pepperstone-Edge05
0.50 × 30
ICMarkets-Live10
0.69 × 131
AsiaNuggets-Live
0.81 × 146
RoboForex-ECN
1.00 × 2
Tickmill-Live02
1.82 × 654
AxiTrader-US09-Live
1.83 × 144
ICMarketsSC-Live24
1.85 × 26
TTCM-Live3
2.00 × 3
Exness-Real11
2.00 × 2
TitanFX-01
2.15 × 60
TitanFX-04
2.28 × 18
Alpari-Standard2
2.50 × 4
ICMarkets-Live03
2.60 × 5
ICMarkets-Live12
2.70 × 56
İnceleme yok
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 05:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.05 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 12:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 07:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 12:39
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.