- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
366
Kârla kapanan işlemler:
200 (54.64%)
Zararla kapanan işlemler:
166 (45.36%)
En iyi işlem:
362.28 USD
En kötü işlem:
-319.80 USD
Brüt kâr:
28 661.39 USD (98 043 pips)
Brüt zarar:
-22 256.08 USD (78 409 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (232.89 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 124.94 USD (9)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
53.86%
Maks. mevduat yükü:
82.92%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
188 (51.37%)
Satış işlemleri:
178 (48.63%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
17.50 USD
Ortalama kâr:
143.31 USD
Ortalama zarar:
-134.07 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-324.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 554.39 USD (6)
Aylık büyüme:
42.91%
Yıllık tahmin:
520.58%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
191.51 USD
Maksimum:
2 416.11 USD (71.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.81% (59.05 USD)
Varlığa göre:
60.79% (135.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|39
|CADJPY
|39
|CADCHF
|36
|USDJPY
|35
|NZDJPY
|35
|EURUSD
|32
|USDCAD
|32
|NZDUSD
|30
|AUDJPY
|28
|AUDUSD
|26
|EURCAD
|26
|GBPCHF
|2
|NZDCAD
|2
|EURGBP
|2
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|1.7K
|CADJPY
|-2K
|CADCHF
|1.1K
|USDJPY
|475
|NZDJPY
|543
|EURUSD
|1.3K
|USDCAD
|1.9K
|NZDUSD
|4
|AUDJPY
|1K
|AUDUSD
|280
|EURCAD
|181
|GBPCHF
|65
|NZDCAD
|8
|EURGBP
|-176
|AUDNZD
|-100
|GBPCAD
|5
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|5.6K
|CADJPY
|-494
|CADCHF
|396
|USDJPY
|4.3K
|NZDJPY
|1.1K
|EURUSD
|694
|USDCAD
|2.7K
|NZDUSD
|2K
|AUDJPY
|918
|AUDUSD
|1.3K
|EURCAD
|1.4K
|GBPCHF
|90
|NZDCAD
|-107
|EURGBP
|-103
|AUDNZD
|-150
|GBPCAD
|29
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +362.28 USD
En kötü işlem: -320 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +232.89 USD
Maksimum ardışık zarar: -324.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
MBTrading-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 26
|0.10 × 10
|
ICMarkets-Live08
|0.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 75
|
ICMarkets-Live05
|0.40 × 5
|
Exness-Real3
|0.43 × 2846
|
Exness-Real18
|0.44 × 147
|
Pepperstone-Edge05
|0.50 × 30
|
ICMarkets-Live10
|0.69 × 131
|
AsiaNuggets-Live
|0.81 × 146
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|1.82 × 654
|
AxiTrader-US09-Live
|1.83 × 144
|
ICMarketsSC-Live24
|1.85 × 26
|
TTCM-Live3
|2.00 × 3
|
Exness-Real11
|2.00 × 2
|
TitanFX-01
|2.15 × 60
|
TitanFX-04
|2.28 × 18
|
Alpari-Standard2
|2.50 × 4
|
ICMarkets-Live03
|2.60 × 5
|
ICMarkets-Live12
|2.70 × 56
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
301%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
77
99%
366
54%
54%
1.28
17.50
USD
USD
91%
1:500