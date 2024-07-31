Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

MBTrading-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live03 0.00 × 2 ICMarkets-Live17 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 4 ICMarkets-Live14 0.00 × 1 XMGlobal-Real 26 0.10 × 10 ICMarkets-Live08 0.25 × 102 ICMarketsSC-Live06 0.35 × 75 ICMarkets-Live05 0.40 × 5 Exness-Real3 0.43 × 2846 Exness-Real18 0.44 × 147 Pepperstone-Edge05 0.50 × 30 ICMarkets-Live10 0.69 × 131 AsiaNuggets-Live 0.81 × 146 RoboForex-ECN 1.00 × 2 Tickmill-Live02 1.82 × 654 AxiTrader-US09-Live 1.83 × 144 ICMarketsSC-Live24 1.85 × 26 TTCM-Live3 2.00 × 3 Exness-Real11 2.00 × 2 TitanFX-01 2.15 × 60 TitanFX-04 2.28 × 18 Alpari-Standard2 2.50 × 4 ICMarkets-Live03 2.60 × 5 ICMarkets-Live12 2.70 × 56 28 daha fazla...