Signaux / MetaTrader 4 / Montagnes bot
Hai Dang Hoang

Montagnes bot

Hai Dang Hoang
0 avis
Fiabilité
77 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 301%
Exness-Real3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
366
Bénéfice trades:
200 (54.64%)
Perte trades:
166 (45.36%)
Meilleure transaction:
362.28 USD
Pire transaction:
-319.80 USD
Bénéfice brut:
28 661.39 USD (98 043 pips)
Perte brute:
-22 256.08 USD (78 409 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (232.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 124.94 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
53.86%
Charge de dépôt maximale:
82.92%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.65
Longs trades:
188 (51.37%)
Courts trades:
178 (48.63%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
17.50 USD
Bénéfice moyen:
143.31 USD
Perte moyenne:
-134.07 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-324.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 554.39 USD (6)
Croissance mensuelle:
21.80%
Prévision annuelle:
264.53%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
191.51 USD
Maximal:
2 416.11 USD (71.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.81% (59.05 USD)
Par fonds propres:
60.79% (135.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 39
CADJPY 39
CADCHF 36
USDJPY 35
NZDJPY 35
EURUSD 32
USDCAD 32
NZDUSD 30
AUDJPY 28
AUDUSD 26
EURCAD 26
GBPCHF 2
NZDCAD 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
GBPCAD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 1.7K
CADJPY -2K
CADCHF 1.1K
USDJPY 475
NZDJPY 543
EURUSD 1.3K
USDCAD 1.9K
NZDUSD 4
AUDJPY 1K
AUDUSD 280
EURCAD 181
GBPCHF 65
NZDCAD 8
EURGBP -176
AUDNZD -100
GBPCAD 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 5.6K
CADJPY -494
CADCHF 396
USDJPY 4.3K
NZDJPY 1.1K
EURUSD 694
USDCAD 2.7K
NZDUSD 2K
AUDJPY 918
AUDUSD 1.3K
EURCAD 1.4K
GBPCHF 90
NZDCAD -107
EURGBP -103
AUDNZD -150
GBPCAD 29
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +362.28 USD
Pire transaction: -320 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +232.89 USD
Perte consécutive maximale: -324.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

MBTrading-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.10 × 10
ICMarkets-Live08
0.25 × 102
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 75
ICMarkets-Live05
0.40 × 5
Exness-Real3
0.43 × 2846
Exness-Real18
0.44 × 147
Pepperstone-Edge05
0.50 × 30
ICMarkets-Live10
0.69 × 131
AsiaNuggets-Live
0.81 × 146
RoboForex-ECN
1.00 × 2
Tickmill-Live02
1.82 × 654
AxiTrader-US09-Live
1.83 × 144
ICMarketsSC-Live24
1.85 × 26
TTCM-Live3
2.00 × 3
Exness-Real11
2.00 × 2
TitanFX-01
2.15 × 60
TitanFX-04
2.28 × 18
Alpari-Standard2
2.50 × 4
ICMarkets-Live03
2.60 × 5
ICMarkets-Live12
2.70 × 56
28 plus...
Aucun avis
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 05:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.05 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 12:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 07:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 12:39
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Montagnes bot
50 USD par mois
301%
0
0
USD
2.8K
USD
77
99%
366
54%
54%
1.28
17.50
USD
91%
1:500
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.