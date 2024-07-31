SegnaliSezioni
Hai Dang Hoang

Montagnes bot

Hai Dang Hoang
0 recensioni
Affidabilità
77 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 301%
Exness-Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
366
Profit Trade:
200 (54.64%)
Loss Trade:
166 (45.36%)
Best Trade:
362.28 USD
Worst Trade:
-319.80 USD
Profitto lordo:
28 661.39 USD (98 043 pips)
Perdita lorda:
-22 256.08 USD (78 409 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (232.89 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 124.94 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
53.86%
Massimo carico di deposito:
82.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
188 (51.37%)
Short Trade:
178 (48.63%)
Fattore di profitto:
1.29
Profitto previsto:
17.50 USD
Profitto medio:
143.31 USD
Perdita media:
-134.07 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-324.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 554.39 USD (6)
Crescita mensile:
21.80%
Previsione annuale:
264.53%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
191.51 USD
Massimale:
2 416.11 USD (71.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.81% (59.05 USD)
Per equità:
60.79% (135.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 39
CADJPY 39
CADCHF 36
USDJPY 35
NZDJPY 35
EURUSD 32
USDCAD 32
NZDUSD 30
AUDJPY 28
AUDUSD 26
EURCAD 26
GBPCHF 2
NZDCAD 2
EURGBP 2
AUDNZD 1
GBPCAD 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 1.7K
CADJPY -2K
CADCHF 1.1K
USDJPY 475
NZDJPY 543
EURUSD 1.3K
USDCAD 1.9K
NZDUSD 4
AUDJPY 1K
AUDUSD 280
EURCAD 181
GBPCHF 65
NZDCAD 8
EURGBP -176
AUDNZD -100
GBPCAD 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 5.6K
CADJPY -494
CADCHF 396
USDJPY 4.3K
NZDJPY 1.1K
EURUSD 694
USDCAD 2.7K
NZDUSD 2K
AUDJPY 918
AUDUSD 1.3K
EURCAD 1.4K
GBPCHF 90
NZDCAD -107
EURGBP -103
AUDNZD -150
GBPCAD 29
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +362.28 USD
Worst Trade: -320 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +232.89 USD
Massima perdita consecutiva: -324.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

MBTrading-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 2
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 26
0.10 × 10
ICMarkets-Live08
0.25 × 102
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 75
ICMarkets-Live05
0.40 × 5
Exness-Real3
0.43 × 2846
Exness-Real18
0.44 × 147
Pepperstone-Edge05
0.50 × 30
ICMarkets-Live10
0.69 × 131
AsiaNuggets-Live
0.81 × 146
RoboForex-ECN
1.00 × 2
Tickmill-Live02
1.82 × 654
AxiTrader-US09-Live
1.83 × 144
ICMarketsSC-Live24
1.85 × 26
TTCM-Live3
2.00 × 3
Exness-Real11
2.00 × 2
TitanFX-01
2.15 × 60
TitanFX-04
2.28 × 18
Alpari-Standard2
2.50 × 4
ICMarkets-Live03
2.60 × 5
ICMarkets-Live12
2.70 × 56
28 più
Non ci sono recensioni
2025.08.29 11:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.29 07:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 14:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 07:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 05:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 13:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.05 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.05 12:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 09:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 21:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 07:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 12:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 13:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 12:39
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.06.04 07:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Montagnes bot
50USD al mese
301%
0
0
USD
2.8K
USD
77
99%
366
54%
54%
1.28
17.50
USD
91%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.