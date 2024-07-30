- Büyüme
İşlemler:
1 185
Kârla kapanan işlemler:
761 (64.21%)
Zararla kapanan işlemler:
424 (35.78%)
En iyi işlem:
108.66 USD
En kötü işlem:
-32.56 USD
Brüt kâr:
1 619.51 USD (174 826 pips)
Brüt zarar:
-1 204.74 USD (122 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (15.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.68 USD (16)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
37.89%
Maks. mevduat yükü:
128.96%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
477 (40.25%)
Satış işlemleri:
708 (59.75%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
2.13 USD
Ortalama zarar:
-2.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-20.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.15 USD (9)
Aylık büyüme:
10.23%
Yıllık tahmin:
121.79%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.69 USD
Maksimum:
140.04 USD (19.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.93% (119.52 USD)
Varlığa göre:
42.40% (362.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|222
|USDJPY
|72
|EURUSD
|71
|AUDCAD
|53
|EURGBP
|50
|CADJPY
|49
|NZDUSD
|48
|AUDUSD
|48
|EURJPY
|45
|EURAUD
|44
|AUDNZD
|42
|GBPUSD
|41
|AUDJPY
|37
|GBPJPY
|37
|NZDCAD
|35
|EURCHF
|33
|EURCAD
|32
|USDCHF
|30
|NZDJPY
|29
|AUDCHF
|25
|CHFJPY
|24
|EURNZD
|23
|NZDCHF
|20
|GBPAUD
|19
|USDCAD
|19
|GBPNZD
|13
|CADCHF
|9
|GBPCAD
|8
|GBPCHF
|7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|60
|EURUSD
|99
|AUDCAD
|28
|EURGBP
|-2
|CADJPY
|4
|NZDUSD
|-17
|AUDUSD
|-16
|EURJPY
|1
|EURAUD
|65
|AUDNZD
|18
|GBPUSD
|22
|AUDJPY
|54
|GBPJPY
|31
|NZDCAD
|-15
|EURCHF
|2
|EURCAD
|24
|USDCHF
|-5
|NZDJPY
|21
|AUDCHF
|-18
|CHFJPY
|23
|EURNZD
|38
|NZDCHF
|-1
|GBPAUD
|-42
|USDCAD
|-7
|GBPNZD
|6
|CADCHF
|1
|GBPCAD
|12
|GBPCHF
|-2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.6K
|USDJPY
|9.5K
|EURUSD
|7.2K
|AUDCAD
|3.1K
|EURGBP
|-230
|CADJPY
|-797
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDUSD
|-1K
|EURJPY
|845
|EURAUD
|6.3K
|AUDNZD
|2.5K
|GBPUSD
|1K
|AUDJPY
|6.2K
|GBPJPY
|3.9K
|NZDCAD
|125
|EURCHF
|295
|EURCAD
|3.3K
|USDCHF
|-313
|NZDJPY
|2.1K
|AUDCHF
|-1.5K
|CHFJPY
|3.2K
|EURNZD
|5.7K
|NZDCHF
|-245
|GBPAUD
|-5.5K
|USDCAD
|-236
|GBPNZD
|1.3K
|CADCHF
|133
|GBPCAD
|1.7K
|GBPCHF
|-171
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +108.66 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +15.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.44 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
Darwinex-Live
|0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
|1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
Alpari-Real01
|3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
Swissquote-Server
|3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
