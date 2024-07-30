SinyallerBölümler
Zheng Zhi Yuan

Portfolio

Zheng Zhi Yuan
0 inceleme
Güvenilirlik
160 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 66%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 185
Kârla kapanan işlemler:
761 (64.21%)
Zararla kapanan işlemler:
424 (35.78%)
En iyi işlem:
108.66 USD
En kötü işlem:
-32.56 USD
Brüt kâr:
1 619.51 USD (174 826 pips)
Brüt zarar:
-1 204.74 USD (122 782 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (15.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.68 USD (16)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
37.89%
Maks. mevduat yükü:
128.96%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
2.96
Alış işlemleri:
477 (40.25%)
Satış işlemleri:
708 (59.75%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
0.35 USD
Ortalama kâr:
2.13 USD
Ortalama zarar:
-2.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-20.44 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-88.15 USD (9)
Aylık büyüme:
10.23%
Yıllık tahmin:
121.79%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.69 USD
Maksimum:
140.04 USD (19.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.93% (119.52 USD)
Varlığa göre:
42.40% (362.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 222
USDJPY 72
EURUSD 71
AUDCAD 53
EURGBP 50
CADJPY 49
NZDUSD 48
AUDUSD 48
EURJPY 45
EURAUD 44
AUDNZD 42
GBPUSD 41
AUDJPY 37
GBPJPY 37
NZDCAD 35
EURCHF 33
EURCAD 32
USDCHF 30
NZDJPY 29
AUDCHF 25
CHFJPY 24
EURNZD 23
NZDCHF 20
GBPAUD 19
USDCAD 19
GBPNZD 13
CADCHF 9
GBPCAD 8
GBPCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 31
USDJPY 60
EURUSD 99
AUDCAD 28
EURGBP -2
CADJPY 4
NZDUSD -17
AUDUSD -16
EURJPY 1
EURAUD 65
AUDNZD 18
GBPUSD 22
AUDJPY 54
GBPJPY 31
NZDCAD -15
EURCHF 2
EURCAD 24
USDCHF -5
NZDJPY 21
AUDCHF -18
CHFJPY 23
EURNZD 38
NZDCHF -1
GBPAUD -42
USDCAD -7
GBPNZD 6
CADCHF 1
GBPCAD 12
GBPCHF -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.6K
USDJPY 9.5K
EURUSD 7.2K
AUDCAD 3.1K
EURGBP -230
CADJPY -797
NZDUSD -1.9K
AUDUSD -1K
EURJPY 845
EURAUD 6.3K
AUDNZD 2.5K
GBPUSD 1K
AUDJPY 6.2K
GBPJPY 3.9K
NZDCAD 125
EURCHF 295
EURCAD 3.3K
USDCHF -313
NZDJPY 2.1K
AUDCHF -1.5K
CHFJPY 3.2K
EURNZD 5.7K
NZDCHF -245
GBPAUD -5.5K
USDCAD -236
GBPNZD 1.3K
CADCHF 133
GBPCAD 1.7K
GBPCHF -171
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.66 USD
En kötü işlem: -33 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +15.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -20.44 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
16 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.17 03:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.23 19:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.28% of days out of 719 days of the signal's entire lifetime.
