- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 185
Profit Trade:
761 (64.21%)
Loss Trade:
424 (35.78%)
Best Trade:
108.66 USD
Worst Trade:
-32.56 USD
Profitto lordo:
1 619.51 USD (174 826 pips)
Perdita lorda:
-1 204.74 USD (122 782 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (15.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.68 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
37.89%
Massimo carico di deposito:
128.96%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
477 (40.25%)
Short Trade:
708 (59.75%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
2.13 USD
Perdita media:
-2.84 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-20.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.15 USD (9)
Crescita mensile:
10.04%
Previsione annuale:
121.79%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.69 USD
Massimale:
140.04 USD (19.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.93% (119.52 USD)
Per equità:
42.40% (362.41 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|222
|USDJPY
|72
|EURUSD
|71
|AUDCAD
|53
|EURGBP
|50
|CADJPY
|49
|NZDUSD
|48
|AUDUSD
|48
|EURJPY
|45
|EURAUD
|44
|AUDNZD
|42
|GBPUSD
|41
|AUDJPY
|37
|GBPJPY
|37
|NZDCAD
|35
|EURCHF
|33
|EURCAD
|32
|USDCHF
|30
|NZDJPY
|29
|AUDCHF
|25
|CHFJPY
|24
|EURNZD
|23
|NZDCHF
|20
|GBPAUD
|19
|USDCAD
|19
|GBPNZD
|13
|CADCHF
|9
|GBPCAD
|8
|GBPCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|31
|USDJPY
|60
|EURUSD
|99
|AUDCAD
|28
|EURGBP
|-2
|CADJPY
|4
|NZDUSD
|-17
|AUDUSD
|-16
|EURJPY
|1
|EURAUD
|65
|AUDNZD
|18
|GBPUSD
|22
|AUDJPY
|54
|GBPJPY
|31
|NZDCAD
|-15
|EURCHF
|2
|EURCAD
|24
|USDCHF
|-5
|NZDJPY
|21
|AUDCHF
|-18
|CHFJPY
|23
|EURNZD
|38
|NZDCHF
|-1
|GBPAUD
|-42
|USDCAD
|-7
|GBPNZD
|6
|CADCHF
|1
|GBPCAD
|12
|GBPCHF
|-2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.6K
|USDJPY
|9.5K
|EURUSD
|7.2K
|AUDCAD
|3.1K
|EURGBP
|-230
|CADJPY
|-797
|NZDUSD
|-1.9K
|AUDUSD
|-1K
|EURJPY
|845
|EURAUD
|6.3K
|AUDNZD
|2.5K
|GBPUSD
|1K
|AUDJPY
|6.2K
|GBPJPY
|3.9K
|NZDCAD
|125
|EURCHF
|295
|EURCAD
|3.3K
|USDCHF
|-313
|NZDJPY
|2.1K
|AUDCHF
|-1.5K
|CHFJPY
|3.2K
|EURNZD
|5.7K
|NZDCHF
|-245
|GBPAUD
|-5.5K
|USDCAD
|-236
|GBPNZD
|1.3K
|CADCHF
|133
|GBPCAD
|1.7K
|GBPCHF
|-171
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +108.66 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +15.04 USD
Massima perdita consecutiva: -20.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 38
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
Darwinex-Live
|0.32 × 5409
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 462
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.26 × 156
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
XMGlobal-MT5 2
|3.61 × 49
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
16 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
66%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
160
99%
1 185
64%
38%
1.34
0.35
USD
USD
42%
1:200