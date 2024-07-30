SegnaliSezioni
Zheng Zhi Yuan

Portfolio

Zheng Zhi Yuan
0 recensioni
Affidabilità
160 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 66%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 185
Profit Trade:
761 (64.21%)
Loss Trade:
424 (35.78%)
Best Trade:
108.66 USD
Worst Trade:
-32.56 USD
Profitto lordo:
1 619.51 USD (174 826 pips)
Perdita lorda:
-1 204.74 USD (122 782 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (15.04 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.68 USD (16)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
37.89%
Massimo carico di deposito:
128.96%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
477 (40.25%)
Short Trade:
708 (59.75%)
Fattore di profitto:
1.34
Profitto previsto:
0.35 USD
Profitto medio:
2.13 USD
Perdita media:
-2.84 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-20.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-88.15 USD (9)
Crescita mensile:
10.04%
Previsione annuale:
121.79%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.69 USD
Massimale:
140.04 USD (19.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
15.93% (119.52 USD)
Per equità:
42.40% (362.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 222
USDJPY 72
EURUSD 71
AUDCAD 53
EURGBP 50
CADJPY 49
NZDUSD 48
AUDUSD 48
EURJPY 45
EURAUD 44
AUDNZD 42
GBPUSD 41
AUDJPY 37
GBPJPY 37
NZDCAD 35
EURCHF 33
EURCAD 32
USDCHF 30
NZDJPY 29
AUDCHF 25
CHFJPY 24
EURNZD 23
NZDCHF 20
GBPAUD 19
USDCAD 19
GBPNZD 13
CADCHF 9
GBPCAD 8
GBPCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 31
USDJPY 60
EURUSD 99
AUDCAD 28
EURGBP -2
CADJPY 4
NZDUSD -17
AUDUSD -16
EURJPY 1
EURAUD 65
AUDNZD 18
GBPUSD 22
AUDJPY 54
GBPJPY 31
NZDCAD -15
EURCHF 2
EURCAD 24
USDCHF -5
NZDJPY 21
AUDCHF -18
CHFJPY 23
EURNZD 38
NZDCHF -1
GBPAUD -42
USDCAD -7
GBPNZD 6
CADCHF 1
GBPCAD 12
GBPCHF -2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.6K
USDJPY 9.5K
EURUSD 7.2K
AUDCAD 3.1K
EURGBP -230
CADJPY -797
NZDUSD -1.9K
AUDUSD -1K
EURJPY 845
EURAUD 6.3K
AUDNZD 2.5K
GBPUSD 1K
AUDJPY 6.2K
GBPJPY 3.9K
NZDCAD 125
EURCHF 295
EURCAD 3.3K
USDCHF -313
NZDJPY 2.1K
AUDCHF -1.5K
CHFJPY 3.2K
EURNZD 5.7K
NZDCHF -245
GBPAUD -5.5K
USDCAD -236
GBPNZD 1.3K
CADCHF 133
GBPCAD 1.7K
GBPCHF -171
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +108.66 USD
Worst Trade: -33 USD
Vincite massime consecutive: 16
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +15.04 USD
Massima perdita consecutiva: -20.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 38
OneRoyal-Server
0.00 × 2
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
Darwinex-Live
0.32 × 5409
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.07 × 462
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
1.26 × 156
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
XMGlobal-MT5 2
3.61 × 49
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
Non ci sono recensioni
2025.04.07 09:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 06:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 03:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.06 22:37
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.23 23:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.17 03:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.23 19:03
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.28% of days out of 719 days of the signal's entire lifetime.
