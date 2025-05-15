SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / VMA signal
Serhii Cheremisin

VMA signal

Serhii Cheremisin
2 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
8 / 265K USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 64%
RoboForex-Pro-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 085
Kârla kapanan işlemler:
716 (65.99%)
Zararla kapanan işlemler:
369 (34.01%)
En iyi işlem:
4 030.10 USD
En kötü işlem:
-10 843.80 USD
Brüt kâr:
86 581.85 USD (1 538 539 pips)
Brüt zarar:
-76 592.43 USD (1 363 096 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (433.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 837.40 USD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
91.32%
Maks. mevduat yükü:
13.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
509 (46.91%)
Satış işlemleri:
576 (53.09%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
9.21 USD
Ortalama kâr:
120.92 USD
Ortalama zarar:
-207.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-563.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10 843.80 USD (1)
Aylık büyüme:
4.89%
Yıllık tahmin:
59.36%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 069.70 USD
Maksimum:
11 048.66 USD (44.23%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.06% (11 048.66 USD)
Varlığa göre:
30.62% (5 630.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 356
USDJPY 136
EURUSD 135
GBPUSD 104
USDCHF 81
NQU25 70
NQH25 63
USDCAD 50
NQZ24 30
NQM25 28
WTI 15
NQU24 7
.USTECHCash 6
BRENT 2
ESZ24 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.4K
USDJPY 1.1K
EURUSD 230
GBPUSD -433
USDCHF 1.2K
NQU25 448
NQH25 1.6K
USDCAD -788
NQZ24 1.5K
NQM25 1.9K
WTI 245
NQU24 -761
.USTECHCash 156
BRENT 159
ESZ24 109
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -150K
USDJPY 1.3K
EURUSD -1.6K
GBPUSD 334
USDCHF 1.1K
NQU25 22K
NQH25 194K
USDCAD -531
NQZ24 51K
NQM25 94K
WTI -30
NQU24 -38K
.USTECHCash 300
BRENT 32
ESZ24 1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 030.10 USD
En kötü işlem: -10 844 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +433.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -563.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.27 × 64
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.62 × 263
VantageInternational-Live 9
3.32 × 121
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.68 × 681
RoboForex-Pro-4
4.50 × 2750
RoboForex-Pro-5
4.55 × 4532
RoboForex-Pro-6
5.17 × 2126
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
Axi-US03-Live
10.24 × 793
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ИГОРЯ АРАПОВА

Уважаемые инвесторы. Рады представить вам надежный торговый сигнал VMA signal основанный на объёмном анализе рынка.

Все вопросы пишите в чате сайта mql5 или в чате Telegram - @cheremisin_s


Данная торговая стратегия будет максимально эффективна в периоды любых длительных трендов, даже если они вызваны  глобальными и локальными  финансовыми  кризисами, пандемией , военными  конфликтами. Этот сигнал поможет обычному инвестору улучшить результаты торговли на рынке Форекс, сохраняя при этом психологическое спокойствие в долгосрочной перспективе.


Торговля ведется вручную по торговой системе Игоря Арапова, который активно торгует с 2013 года, оперативная техническая поддержка ответит на все ваши вопросы (контакт технической поддержки @cheremisin_s чат Telegram или чат сайта mql5)

Методы работы и функции безопасности:

1. Стратегия сигнала - технический анализ, слежение за трендами, анализ объемов, торговля от уровней в направлении локального тренда.
2. Валютные пары, используемые в торговле: все валютные пары с долларом, золото и индексы США.
3. Наличие стоп лосса и тейк профита: Стоп лосс напрямую не применяется , сначала открывается замковая сделка которая замораживает убыток по сделке.  Если контекст рынка не меняется,  сделка размыкается и выставляется стоп снова. Тейк профит устанавливается на уровне или по ситуации в зависимости от смены рынка.
4. Сигнал совместим с любым брокером. Но мы рекомендуем брокера Roboforex. Для получения бонуса при регистрации пишите в чат Telegarm  @cheremisin_s
5. Размер лота плавающий в зависимости от ситуации, размер риска на отдельную сделку не превышает 5%
6. Не используем  мартингейл, сетку. Усреднение только по тренду периодически
7. Просадка не превышает 25%. Благодаря системе SL (пункт 3) исключается ее увеличение выше указанных параметров.

Если вы хотите освоить торговую стратегию Игоря Арапова, начать торговать самостоятельно и стать финансово независимым — напишите нам.

📌 Описание курса: https://arapov.trade/ru/studying

👤 Автор — Игорь Арапов, проф. трейдер с 2013 года: https://arapov.trade/ru

🎁 Бесплатный курс по трейдингу от Игоря Арапова: https://arapov.trade/ru/freestudying/freeeducation

Всем удачной торговли!

Отказ  от ответственности:


- Использование сигналов Автора предусматривает безусловное и безоговорочное согласие лица с условиями данного Отказа от ответственности;

- Автор сигналов не несет ответственности за потерю вложенных денежных средств, связанных с копированием сделок;

- Торговля на рынке Форекс сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала и может не подходить большинству инвесторов;

- Высокий доход в прошлом не может гарантировать в будущем аналогичных торговых результатов;

- Рекомендуем инвестировать только те денежные средства, которые вы сможете позволить себе потерять;

- Технический сбой или некорректная работа брокеров могут привести к непредвиденным финансовым потерям;

- Категорически не рекомендуем вкладывать в торговлю/ивестирование кредитные или взятые взаймы денежные средства;

- Автор сигналов не несет отвественности за предоставление услуг сторонними компаниями, а также за работу сторонних приложений, связанных с копированием сделок (брокеров, бирж и других связанных сервисов).

Ortalama derecelendirme:
Vladuser97
226
Vladuser97 2025.05.15 13:10 
 

Підписаний на сигнал півроку. Працює надійно та ефективно. Прибуток стабільний. Хороший вибір для тих, хто шукає можливості пасивного доходу. Рекомендую

Lichko4
1003
Lichko4 2024.09.06 10:46 
 

good signal, small drawdown. I'm calm)

2025.08.07 17:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.07.18 16:51
No swaps are charged on the signal account
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.02.20 06:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.19 18:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.12 11:27
No swaps are charged on the signal account
2024.11.01 12:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.30 23:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.09 09:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.27 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 07:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.09.27 02:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2024.09.11 12:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.21 22:25
Share of days for 80% of growth is too low
2024.08.20 09:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2024.08.07 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
VMA signal
Ayda 50 USD
64%
8
265K
USD
26K
USD
61
0%
1 085
65%
91%
1.13
9.21
USD
43%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.