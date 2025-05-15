- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|356
|USDJPY
|136
|EURUSD
|135
|GBPUSD
|104
|USDCHF
|81
|NQU25
|70
|NQH25
|63
|USDCAD
|50
|NQZ24
|30
|NQM25
|28
|WTI
|15
|NQU24
|7
|.USTECHCash
|6
|BRENT
|2
|ESZ24
|2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.4K
|USDJPY
|1.1K
|EURUSD
|230
|GBPUSD
|-433
|USDCHF
|1.2K
|NQU25
|448
|NQH25
|1.6K
|USDCAD
|-788
|NQZ24
|1.5K
|NQM25
|1.9K
|WTI
|245
|NQU24
|-761
|.USTECHCash
|156
|BRENT
|159
|ESZ24
|109
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-150K
|USDJPY
|1.3K
|EURUSD
|-1.6K
|GBPUSD
|334
|USDCHF
|1.1K
|NQU25
|22K
|NQH25
|194K
|USDCAD
|-531
|NQZ24
|51K
|NQM25
|94K
|WTI
|-30
|NQU24
|-38K
|.USTECHCash
|300
|BRENT
|32
|ESZ24
|1.3K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.27 × 64
|
OctaFX-Real6
|0.75 × 20
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|2.62 × 263
|
VantageInternational-Live 9
|3.32 × 121
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|3.68 × 681
|
RoboForex-Pro-4
|4.50 × 2750
|
RoboForex-Pro-5
|4.55 × 4532
|
RoboForex-Pro-6
|5.17 × 2126
|
RoboForex-Pro-3
|5.70 × 70
|
Axi-US03-Live
|10.24 × 793
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ИГОРЯ АРАПОВА
Уважаемые инвесторы. Рады представить вам надежный торговый сигнал VMA signal основанный на объёмном анализе рынка.
Данная торговая стратегия будет максимально эффективна в периоды любых длительных трендов, даже если они вызваны глобальными и локальными финансовыми кризисами, пандемией , военными конфликтами. Этот сигнал поможет обычному инвестору улучшить результаты торговли на рынке Форекс, сохраняя при этом психологическое спокойствие в долгосрочной перспективе.
Если вы хотите освоить торговую стратегию Игоря Арапова, начать торговать самостоятельно и стать финансово независимым — напишите нам.
📌 Описание курса: https://arapov.trade/ru/studying
👤 Автор — Игорь Арапов, проф. трейдер с 2013 года: https://arapov.trade/ru
🎁 Бесплатный курс по трейдингу от Игоря Арапова: https://arapov.trade/ru/freestudying/freeeducation
Всем удачной торговли!
Отказ от ответственности:
- Использование сигналов Автора предусматривает безусловное и безоговорочное согласие лица с условиями данного Отказа от ответственности;
- Автор сигналов не несет ответственности за потерю вложенных денежных средств, связанных с копированием сделок;
- Торговля на рынке Форекс сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала и может не подходить большинству инвесторов;
- Высокий доход в прошлом не может гарантировать в будущем аналогичных торговых результатов;
- Рекомендуем инвестировать только те денежные средства, которые вы сможете позволить себе потерять;
- Технический сбой или некорректная работа брокеров могут привести к непредвиденным финансовым потерям;
- Категорически не рекомендуем вкладывать в торговлю/ивестирование кредитные или взятые взаймы денежные средства;
- Автор сигналов не несет отвественности за предоставление услуг сторонними компаниями, а также за работу сторонних приложений, связанных с копированием сделок (брокеров, бирж и других связанных сервисов).
Підписаний на сигнал півроку. Працює надійно та ефективно. Прибуток стабільний. Хороший вибір для тих, хто шукає можливості пасивного доходу. Рекомендую
good signal, small drawdown. I'm calm)