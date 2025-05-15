SegnaliSezioni
Serhii Cheremisin

VMA signal

Serhii Cheremisin
2 recensioni
Affidabilità
61 settimane
8 / 265K USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 64%
RoboForex-Pro-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 085
Profit Trade:
716 (65.99%)
Loss Trade:
369 (34.01%)
Best Trade:
4 030.10 USD
Worst Trade:
-10 843.80 USD
Profitto lordo:
86 581.85 USD (1 538 539 pips)
Perdita lorda:
-76 592.43 USD (1 363 096 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (433.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 837.40 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
91.32%
Massimo carico di deposito:
13.44%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.90
Long Trade:
509 (46.91%)
Short Trade:
576 (53.09%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
9.21 USD
Profitto medio:
120.92 USD
Perdita media:
-207.57 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-563.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10 843.80 USD (1)
Crescita mensile:
6.91%
Previsione annuale:
84.14%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 069.70 USD
Massimale:
11 048.66 USD (44.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.06% (11 048.66 USD)
Per equità:
30.62% (5 630.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 356
USDJPY 136
EURUSD 135
GBPUSD 104
USDCHF 81
NQU25 70
NQH25 63
USDCAD 50
NQZ24 30
NQM25 28
WTI 15
NQU24 7
.USTECHCash 6
BRENT 2
ESZ24 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.4K
USDJPY 1.1K
EURUSD 230
GBPUSD -433
USDCHF 1.2K
NQU25 448
NQH25 1.6K
USDCAD -788
NQZ24 1.5K
NQM25 1.9K
WTI 245
NQU24 -761
.USTECHCash 156
BRENT 159
ESZ24 109
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -150K
USDJPY 1.3K
EURUSD -1.6K
GBPUSD 334
USDCHF 1.1K
NQU25 22K
NQH25 194K
USDCAD -531
NQZ24 51K
NQM25 94K
WTI -30
NQU24 -38K
.USTECHCash 300
BRENT 32
ESZ24 1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 030.10 USD
Worst Trade: -10 844 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +433.33 USD
Massima perdita consecutiva: -563.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.27 × 64
OctaFX-Real6
0.75 × 20
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
2.62 × 263
VantageInternational-Live 9
3.32 × 121
ForexClubBY-MT4 Real Server
3.68 × 681
RoboForex-Pro-4
4.50 × 2750
RoboForex-Pro-5
4.55 × 4532
RoboForex-Pro-6
5.17 × 2126
RoboForex-Pro-3
5.70 × 70
Axi-US03-Live
10.24 × 793
ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ИГОРЯ АРАПОВА

Уважаемые инвесторы. Рады представить вам надежный торговый сигнал VMA signal основанный на объёмном анализе рынка.

Все вопросы пишите в чате сайта mql5 или в чате Telegram - @cheremisin_s


Данная торговая стратегия будет максимально эффективна в периоды любых длительных трендов, даже если они вызваны  глобальными и локальными  финансовыми  кризисами, пандемией , военными  конфликтами. Этот сигнал поможет обычному инвестору улучшить результаты торговли на рынке Форекс, сохраняя при этом психологическое спокойствие в долгосрочной перспективе.


Торговля ведется вручную по торговой системе Игоря Арапова, который активно торгует с 2013 года, оперативная техническая поддержка ответит на все ваши вопросы (контакт технической поддержки @cheremisin_s чат Telegram или чат сайта mql5)

Методы работы и функции безопасности:

1. Стратегия сигнала - технический анализ, слежение за трендами, анализ объемов, торговля от уровней в направлении локального тренда.
2. Валютные пары, используемые в торговле: все валютные пары с долларом, золото и индексы США.
3. Наличие стоп лосса и тейк профита: Стоп лосс напрямую не применяется , сначала открывается замковая сделка которая замораживает убыток по сделке.  Если контекст рынка не меняется,  сделка размыкается и выставляется стоп снова. Тейк профит устанавливается на уровне или по ситуации в зависимости от смены рынка.
4. Сигнал совместим с любым брокером. Но мы рекомендуем брокера Roboforex. Для получения бонуса при регистрации пишите в чат Telegarm  @cheremisin_s
5. Размер лота плавающий в зависимости от ситуации, размер риска на отдельную сделку не превышает 5%
6. Не используем  мартингейл, сетку. Усреднение только по тренду периодически
7. Просадка не превышает 25%. Благодаря системе SL (пункт 3) исключается ее увеличение выше указанных параметров.

Если вы хотите освоить торговую стратегию Игоря Арапова, начать торговать самостоятельно и стать финансово независимым — напишите нам.

📌 Описание курса: https://arapov.trade/ru/studying

👤 Автор — Игорь Арапов, проф. трейдер с 2013 года: https://arapov.trade/ru

🎁 Бесплатный курс по трейдингу от Игоря Арапова: https://arapov.trade/ru/freestudying/freeeducation

Всем удачной торговли!

Отказ  от ответственности:


- Использование сигналов Автора предусматривает безусловное и безоговорочное согласие лица с условиями данного Отказа от ответственности;

- Автор сигналов не несет ответственности за потерю вложенных денежных средств, связанных с копированием сделок;

- Торговля на рынке Форекс сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала и может не подходить большинству инвесторов;

- Высокий доход в прошлом не может гарантировать в будущем аналогичных торговых результатов;

- Рекомендуем инвестировать только те денежные средства, которые вы сможете позволить себе потерять;

- Технический сбой или некорректная работа брокеров могут привести к непредвиденным финансовым потерям;

- Категорически не рекомендуем вкладывать в торговлю/ивестирование кредитные или взятые взаймы денежные средства;

- Автор сигналов не несет отвественности за предоставление услуг сторонними компаниями, а также за работу сторонних приложений, связанных с копированием сделок (брокеров, бирж и других связанных сервисов).

Valutazione media:
Vladuser97
226
Vladuser97 2025.05.15 13:10 
 

Підписаний на сигнал півроку. Працює надійно та ефективно. Прибуток стабільний. Хороший вибір для тих, хто шукає можливості пасивного доходу. Рекомендую

Lichko4
1003
Lichko4 2024.09.06 10:46 
 

good signal, small drawdown. I'm calm)

