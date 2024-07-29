SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Avatar 55 EMA CrossOver Hard SL
Thiti Bunsin

Avatar 55 EMA CrossOver Hard SL

Thiti Bunsin
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 29%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
442
Kârla kapanan işlemler:
266 (60.18%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (39.82%)
En iyi işlem:
91.77 USD
En kötü işlem:
-101.95 USD
Brüt kâr:
4 738.49 USD (94 379 pips)
Brüt zarar:
-4 240.28 USD (59 287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (35.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
232.99 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
84.90%
Maks. mevduat yükü:
3.41%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
127 (28.73%)
Satış işlemleri:
315 (71.27%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
17.81 USD
Ortalama zarar:
-24.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-204.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-261.01 USD (4)
Aylık büyüme:
-6.74%
Yıllık tahmin:
-81.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
731.50 USD (25.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.33% (731.50 USD)
Varlığa göre:
8.13% (164.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 226
USDCAD 86
AUDUSD 48
GBPUSD 34
USDJPY 30
AUDCHF 11
EURGBP 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 279
USDCAD -429
AUDUSD -115
GBPUSD 217
USDJPY 393
AUDCHF 0
EURGBP 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 22K
USDCAD -2.9K
AUDUSD 3.9K
GBPUSD 3.7K
USDJPY 6.2K
AUDCHF 383
EURGBP 1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +91.77 USD
En kötü işlem: -102 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +35.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -204.04 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.16 × 55
ICMarketsSC-Live04
0.30 × 383
ICMarketsSC-Live20
0.39 × 751
ICMarketsSC-Live03
0.42 × 62
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
VantageInternational-Live 8
0.57 × 14
Tickmill-Live10
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.65 × 971
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarketsSC-Live19
0.66 × 93
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarketsSC-Live07
0.70 × 837
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
105 daha fazla...
İnceleme yok
2025.04.30 02:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 10:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.13 04:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 17:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.10.07 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.29 10:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.08 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.08 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.29 12:39
Share of trading days is too low
2024.07.29 12:39
Share of days for 80% of trades is too low
2024.07.29 11:38
Share of trading days is too low
2024.07.29 11:38
Share of days for 80% of trades is too low
2024.07.29 09:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.29 09:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.27 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.07.27 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.27 10:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.