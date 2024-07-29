- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
442
Kârla kapanan işlemler:
266 (60.18%)
Zararla kapanan işlemler:
176 (39.82%)
En iyi işlem:
91.77 USD
En kötü işlem:
-101.95 USD
Brüt kâr:
4 738.49 USD (94 379 pips)
Brüt zarar:
-4 240.28 USD (59 287 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (35.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
232.99 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
84.90%
Maks. mevduat yükü:
3.41%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.68
Alış işlemleri:
127 (28.73%)
Satış işlemleri:
315 (71.27%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
1.13 USD
Ortalama kâr:
17.81 USD
Ortalama zarar:
-24.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-204.04 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-261.01 USD (4)
Aylık büyüme:
-6.74%
Yıllık tahmin:
-81.81%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
731.50 USD (25.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.33% (731.50 USD)
Varlığa göre:
8.13% (164.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|226
|USDCAD
|86
|AUDUSD
|48
|GBPUSD
|34
|USDJPY
|30
|AUDCHF
|11
|EURGBP
|7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|279
|USDCAD
|-429
|AUDUSD
|-115
|GBPUSD
|217
|USDJPY
|393
|AUDCHF
|0
|EURGBP
|153
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|22K
|USDCAD
|-2.9K
|AUDUSD
|3.9K
|GBPUSD
|3.7K
|USDJPY
|6.2K
|AUDCHF
|383
|EURGBP
|1.6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +91.77 USD
En kötü işlem: -102 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +35.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -204.04 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 29
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.16 × 55
|
ICMarketsSC-Live04
|0.30 × 383
|
ICMarketsSC-Live20
|0.39 × 751
|
ICMarketsSC-Live03
|0.42 × 62
|
ICMarkets-Live07
|0.53 × 171
|
ICMarkets-Live15
|0.54 × 317
|
VantageInternational-Live 8
|0.57 × 14
|
Tickmill-Live10
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.65 × 971
|
ICMarkets-Live10
|0.65 × 118
|
ICMarketsSC-Live19
|0.66 × 93
|
ICMarkets-Live19
|0.68 × 945
|
ICMarketsSC-Live07
|0.70 × 837
|
ICMarkets-Live01
|0.71 × 445
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
29%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
61
100%
442
60%
85%
1.11
1.13
USD
USD
20%
1:500