- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
442
Profit Trade:
266 (60.18%)
Loss Trade:
176 (39.82%)
Best Trade:
91.77 USD
Worst Trade:
-101.95 USD
Profitto lordo:
4 738.49 USD (94 379 pips)
Perdita lorda:
-4 240.28 USD (59 287 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (35.59 USD)
Massimo profitto consecutivo:
232.99 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
84.90%
Massimo carico di deposito:
3.41%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.68
Long Trade:
127 (28.73%)
Short Trade:
315 (71.27%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
1.13 USD
Profitto medio:
17.81 USD
Perdita media:
-24.09 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-204.04 USD)
Massima perdita consecutiva:
-261.01 USD (4)
Crescita mensile:
-6.74%
Previsione annuale:
-81.81%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
731.50 USD (25.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.33% (731.50 USD)
Per equità:
8.13% (164.58 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|226
|USDCAD
|86
|AUDUSD
|48
|GBPUSD
|34
|USDJPY
|30
|AUDCHF
|11
|EURGBP
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|279
|USDCAD
|-429
|AUDUSD
|-115
|GBPUSD
|217
|USDJPY
|393
|AUDCHF
|0
|EURGBP
|153
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|22K
|USDCAD
|-2.9K
|AUDUSD
|3.9K
|GBPUSD
|3.7K
|USDJPY
|6.2K
|AUDCHF
|383
|EURGBP
|1.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +91.77 USD
Worst Trade: -102 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +35.59 USD
Massima perdita consecutiva: -204.04 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 29
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.16 × 55
|
ICMarketsSC-Live04
|0.30 × 383
|
ICMarketsSC-Live20
|0.39 × 751
|
ICMarketsSC-Live03
|0.42 × 62
|
ICMarkets-Live07
|0.53 × 171
|
ICMarkets-Live15
|0.54 × 317
|
VantageInternational-Live 8
|0.57 × 14
|
Tickmill-Live10
|0.60 × 5
|
ICMarketsSC-Live06
|0.65 × 971
|
ICMarkets-Live10
|0.65 × 118
|
ICMarketsSC-Live19
|0.66 × 93
|
ICMarkets-Live19
|0.68 × 945
|
ICMarketsSC-Live07
|0.70 × 837
|
ICMarkets-Live01
|0.71 × 445
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
105 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
29%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
61
100%
442
60%
85%
1.11
1.13
USD
USD
20%
1:500