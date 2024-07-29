SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Avatar 55 EMA CrossOver Hard SL
Thiti Bunsin

Avatar 55 EMA CrossOver Hard SL

Thiti Bunsin
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 29%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
442
Bénéfice trades:
266 (60.18%)
Perte trades:
176 (39.82%)
Meilleure transaction:
91.77 USD
Pire transaction:
-101.95 USD
Bénéfice brut:
4 738.49 USD (94 379 pips)
Perte brute:
-4 240.28 USD (59 287 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (35.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
232.99 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
84.90%
Charge de dépôt maximale:
3.41%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.68
Longs trades:
127 (28.73%)
Courts trades:
315 (71.27%)
Facteur de profit:
1.12
Rendement attendu:
1.13 USD
Bénéfice moyen:
17.81 USD
Perte moyenne:
-24.09 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-204.04 USD)
Perte consécutive maximale:
-261.01 USD (4)
Croissance mensuelle:
-7.74%
Prévision annuelle:
-93.87%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
731.50 USD (25.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.33% (731.50 USD)
Par fonds propres:
8.13% (164.58 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 226
USDCAD 86
AUDUSD 48
GBPUSD 34
USDJPY 30
AUDCHF 11
EURGBP 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 279
USDCAD -429
AUDUSD -115
GBPUSD 217
USDJPY 393
AUDCHF 0
EURGBP 153
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 22K
USDCAD -2.9K
AUDUSD 3.9K
GBPUSD 3.7K
USDJPY 6.2K
AUDCHF 383
EURGBP 1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +91.77 USD
Pire transaction: -102 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +35.59 USD
Perte consécutive maximale: -204.04 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
FusionMarkets-Demo
0.16 × 55
ICMarketsSC-Live04
0.30 × 383
ICMarketsSC-Live20
0.39 × 751
ICMarketsSC-Live03
0.42 × 62
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
VantageInternational-Live 8
0.57 × 14
Tickmill-Live10
0.60 × 5
ICMarketsSC-Live06
0.65 × 971
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarketsSC-Live19
0.66 × 93
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarketsSC-Live07
0.70 × 837
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
105 plus...
Aucun avis
2025.04.30 02:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.23 17:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 10:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.13 04:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.03 17:14
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2024.10.07 01:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.08.29 10:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.08.08 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.08.08 16:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.07.29 12:39
Share of trading days is too low
2024.07.29 12:39
Share of days for 80% of trades is too low
2024.07.29 11:38
Share of trading days is too low
2024.07.29 11:38
Share of days for 80% of trades is too low
2024.07.29 09:05
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.29 09:05
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.27 10:11
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.07.27 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.07.27 10:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.