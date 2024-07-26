SinyallerBölümler
Robert Dzurek

Admiral

Robert Dzurek
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 3%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
432
Kârla kapanan işlemler:
295 (68.28%)
Zararla kapanan işlemler:
137 (31.71%)
En iyi işlem:
148.32 USD
En kötü işlem:
-64.11 USD
Brüt kâr:
714.89 USD (18 728 pips)
Brüt zarar:
-634.00 USD (19 100 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (53.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
184.03 USD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
19.82%
Maks. mevduat yükü:
95.54%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
167 (38.66%)
Satış işlemleri:
265 (61.34%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
2.42 USD
Ortalama zarar:
-4.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-101.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-125.63 USD (2)
Aylık büyüme:
1.26%
Yıllık tahmin:
15.26%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
205.41 USD
Maksimum:
206.18 USD (17.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.41% (206.18 USD)
Varlığa göre:
27.24% (409.34 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP-Z 324
EURUSD-Z 108
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP-Z -123
EURUSD-Z 204
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP-Z -2.6K
EURUSD-Z 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +148.32 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +53.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AdmiralsGroup-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 21:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 11:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.11 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.08 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
