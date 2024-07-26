SignauxSections
Robert Dzurek

Admiral

Robert Dzurek
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 3%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
432
Bénéfice trades:
295 (68.28%)
Perte trades:
137 (31.71%)
Meilleure transaction:
148.32 USD
Pire transaction:
-64.11 USD
Bénéfice brut:
714.89 USD (18 728 pips)
Perte brute:
-634.00 USD (19 100 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (53.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
184.03 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
19.82%
Charge de dépôt maximale:
95.54%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.39
Longs trades:
167 (38.66%)
Courts trades:
265 (61.34%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.19 USD
Bénéfice moyen:
2.42 USD
Perte moyenne:
-4.63 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-101.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-125.63 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.26%
Prévision annuelle:
15.26%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
205.41 USD
Maximal:
206.18 USD (17.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.41% (206.18 USD)
Par fonds propres:
27.24% (409.34 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP-Z 324
EURUSD-Z 108
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP-Z -123
EURUSD-Z 204
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP-Z -2.6K
EURUSD-Z 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +148.32 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +53.30 USD
Perte consécutive maximale: -101.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 02:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 17:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 16:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 21:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 369 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 11:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.11 02:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.10 07:19
No swaps are charged
2025.06.08 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 14:14
No swaps are charged
