Maxim Ishmaev

TOLSTY

Maxim Ishmaev
0 inceleme
Güvenilirlik
178 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 83%
ICMarketsSC-Live12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 233
Kârla kapanan işlemler:
1 407 (63.00%)
Zararla kapanan işlemler:
826 (36.99%)
En iyi işlem:
79.93 EUR
En kötü işlem:
-112.38 EUR
Brüt kâr:
4 787.04 EUR (459 287 pips)
Brüt zarar:
-4 517.30 EUR (418 836 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (17.46 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
116.85 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
72.30%
Maks. mevduat yükü:
6.50%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.70
Alış işlemleri:
1 105 (49.48%)
Satış işlemleri:
1 128 (50.52%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.12 EUR
Ortalama kâr:
3.40 EUR
Ortalama zarar:
-5.47 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-108.69 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-237.71 EUR (8)
Aylık büyüme:
1.40%
Yıllık tahmin:
16.99%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.14 EUR
Maksimum:
387.86 EUR (54.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.36% (387.86 EUR)
Varlığa göre:
52.42% (275.16 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1134
USDCAD 137
EURUSD 118
EURAUD 113
GBPCAD 100
GBPAUD 100
EURCHF 85
EURCAD 82
USDCHF 69
AUDCAD 64
EURGBP 55
EURJPY 37
CADCHF 30
USDJPY 22
AUDCHF 18
GBPCHF 17
LTCUSD 14
NZDUSD 11
BTCUSD 9
AUDUSD 7
GBPUSD 5
XAGUSD 5
GBPJPY 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 251
USDCAD 107
EURUSD -45
EURAUD 19
GBPCAD -47
GBPAUD -31
EURCHF 7
EURCAD 19
USDCHF 5
AUDCAD 8
EURGBP 26
EURJPY 57
CADCHF -2
USDJPY -16
AUDCHF 9
GBPCHF 10
LTCUSD -27
NZDUSD -13
BTCUSD -5
AUDUSD -5
GBPUSD -12
XAGUSD -8
GBPJPY 0
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 60K
USDCAD 16K
EURUSD 389
EURAUD 2.1K
GBPCAD 371
GBPAUD 1.9K
EURCHF 2.4K
EURCAD 694
USDCHF 1.1K
AUDCAD 829
EURGBP 966
EURJPY 9K
CADCHF 213
USDJPY -277
AUDCHF 271
GBPCHF 1.1K
LTCUSD -5K
NZDUSD -923
BTCUSD -48K
AUDUSD 50
GBPUSD -377
XAGUSD -699
GBPJPY 25
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +79.93 EUR
En kötü işlem: -112 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +17.46 EUR
Maksimum ardışık zarar: -108.69 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.15 × 20
ICMarkets-Live18
0.27 × 33
FBS-Real-7
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 246
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.54 × 143
ICMarkets-Live16
0.60 × 104
ICMarketsSC-Live25
0.60 × 5
ICMarkets-Live03
0.72 × 29
ICMarketsSC-Live10
0.82 × 100
TMGM.TradeMax-Live7
0.88 × 81
TMGM.TradeMax-Live4
0.90 × 20
Pepperstone-Edge11
0.97 × 65
VantageInternational-Live 7
1.00 × 3
ICMarkets-Live22
1.13 × 55
ICMarketsSC-Live07
1.13 × 728
GlobalPrime-Live
1.18 × 439
ICMarkets-Live23
1.18 × 92
ICMarketsSC-Live18
1.26 × 334
ICMarketsSC-Live20
1.29 × 7
60 daha fazla...
Это счёт, на котором обкатывались и продолжают обкатываться различные роботы, новые настройки и стратегии ручной торговли. 

Вывод/пополнение средств для владельца счёта недоступен из-за санкций. Счёт используется как тестовый для поиска прибыльных стратегий.

Нет смысла смотреть на прежнюю статистику. Роботы и стратегии, которые в то время тестировались, уже не используются и не будут использоваться впредь.


В настоящее время тестируется робот по теории ГАННА в консервативном режиме работы на полном автомате.

Копирование возможно. Риски минимальные. Ожидаемая доходность 3-7% в месяц. Рекомендуемый депозит от 500-1000 долларов, чтобы покрывать стоимость подписки.

Начало теста:

27.01.2025 Депозит 415 EUR

27.02.2025 Депозит 441 EUR. Сделок за ферваль 11 шт. Все в плюс. Прирост согласно статистики сервиса MQL5: +3.01% (+26 EUR). Были ручные сделки, для ускорения разгона депозита.

28.03.2025 Депозит 485 EUR. Сделок за март 23 шт. В плюс 21, в минус 2. Прирост, согласно статистики MQL5: +10,1% (+44 EUR). Остаётся незакрыта 1 сделка. Ручных сделок не было.

03.05.2025 Депозит 511 EUR. Сделок за апрель 34 шт. В плюс 27, в минус 7. Прирост, согласно статистике MQL5: +4,36% (+26 EUR). Открытых сделок нет. Руками была закрыта 1 сделка (-8,3 EUR).

İnceleme yok
2025.09.23 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 21:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 03:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 19:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.28 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.21 18:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.04 16:19
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
