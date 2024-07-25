SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TOLSTY
Maxim Ishmaev

TOLSTY

Maxim Ishmaev
0 recensioni
Affidabilità
178 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 83%
ICMarketsSC-Live12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 233
Profit Trade:
1 407 (63.00%)
Loss Trade:
826 (36.99%)
Best Trade:
79.93 EUR
Worst Trade:
-112.38 EUR
Profitto lordo:
4 787.04 EUR (459 287 pips)
Perdita lorda:
-4 517.30 EUR (418 836 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (17.46 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
116.85 EUR (17)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
72.30%
Massimo carico di deposito:
6.50%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.70
Long Trade:
1 105 (49.48%)
Short Trade:
1 128 (50.52%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.12 EUR
Profitto medio:
3.40 EUR
Perdita media:
-5.47 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-108.69 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-237.71 EUR (8)
Crescita mensile:
1.40%
Previsione annuale:
16.99%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
10.14 EUR
Massimale:
387.86 EUR (54.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
54.36% (387.86 EUR)
Per equità:
52.42% (275.16 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1134
USDCAD 137
EURUSD 118
EURAUD 113
GBPCAD 100
GBPAUD 100
EURCHF 85
EURCAD 82
USDCHF 69
AUDCAD 64
EURGBP 55
EURJPY 37
CADCHF 30
USDJPY 22
AUDCHF 18
GBPCHF 17
LTCUSD 14
NZDUSD 11
BTCUSD 9
AUDUSD 7
GBPUSD 5
XAGUSD 5
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 251
USDCAD 107
EURUSD -45
EURAUD 19
GBPCAD -47
GBPAUD -31
EURCHF 7
EURCAD 19
USDCHF 5
AUDCAD 8
EURGBP 26
EURJPY 57
CADCHF -2
USDJPY -16
AUDCHF 9
GBPCHF 10
LTCUSD -27
NZDUSD -13
BTCUSD -5
AUDUSD -5
GBPUSD -12
XAGUSD -8
GBPJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 60K
USDCAD 16K
EURUSD 389
EURAUD 2.1K
GBPCAD 371
GBPAUD 1.9K
EURCHF 2.4K
EURCAD 694
USDCHF 1.1K
AUDCAD 829
EURGBP 966
EURJPY 9K
CADCHF 213
USDJPY -277
AUDCHF 271
GBPCHF 1.1K
LTCUSD -5K
NZDUSD -923
BTCUSD -48K
AUDUSD 50
GBPUSD -377
XAGUSD -699
GBPJPY 25
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +79.93 EUR
Worst Trade: -112 EUR
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +17.46 EUR
Massima perdita consecutiva: -108.69 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.15 × 20
ICMarkets-Live18
0.27 × 33
FBS-Real-7
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 246
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.54 × 143
ICMarkets-Live16
0.60 × 104
ICMarketsSC-Live25
0.60 × 5
ICMarkets-Live03
0.72 × 29
ICMarketsSC-Live10
0.82 × 100
TMGM.TradeMax-Live7
0.88 × 81
TMGM.TradeMax-Live4
0.90 × 20
Pepperstone-Edge11
0.97 × 65
VantageInternational-Live 7
1.00 × 3
ICMarkets-Live22
1.13 × 55
ICMarketsSC-Live07
1.13 × 728
GlobalPrime-Live
1.18 × 439
ICMarkets-Live23
1.18 × 92
ICMarketsSC-Live18
1.26 × 334
ICMarketsSC-Live20
1.29 × 7
60 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Это счёт, на котором обкатывались и продолжают обкатываться различные роботы, новые настройки и стратегии ручной торговли. 

Вывод/пополнение средств для владельца счёта недоступен из-за санкций. Счёт используется как тестовый для поиска прибыльных стратегий.

Нет смысла смотреть на прежнюю статистику. Роботы и стратегии, которые в то время тестировались, уже не используются и не будут использоваться впредь.


В настоящее время тестируется робот по теории ГАННА в консервативном режиме работы на полном автомате.

Копирование возможно. Риски минимальные. Ожидаемая доходность 3-7% в месяц. Рекомендуемый депозит от 500-1000 долларов, чтобы покрывать стоимость подписки.

Начало теста:

27.01.2025 Депозит 415 EUR

27.02.2025 Депозит 441 EUR. Сделок за ферваль 11 шт. Все в плюс. Прирост согласно статистики сервиса MQL5: +3.01% (+26 EUR). Были ручные сделки, для ускорения разгона депозита.

28.03.2025 Депозит 485 EUR. Сделок за март 23 шт. В плюс 21, в минус 2. Прирост, согласно статистики MQL5: +10,1% (+44 EUR). Остаётся незакрыта 1 сделка. Ручных сделок не было.

03.05.2025 Депозит 511 EUR. Сделок за апрель 34 шт. В плюс 27, в минус 7. Прирост, согласно статистике MQL5: +4,36% (+26 EUR). Открытых сделок нет. Руками была закрыта 1 сделка (-8,3 EUR).

Non ci sono recensioni
2025.09.23 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 21:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 03:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 19:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.28 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.21 18:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.04 16:19
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TOLSTY
30USD al mese
83%
0
0
USD
595
EUR
178
91%
2 233
63%
72%
1.05
0.12
EUR
54%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.