Maxim Ishmaev

TOLSTY

Maxim Ishmaev
0 avis
Fiabilité
178 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 83%
ICMarketsSC-Live12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 233
Bénéfice trades:
1 407 (63.00%)
Perte trades:
826 (36.99%)
Meilleure transaction:
79.93 EUR
Pire transaction:
-112.38 EUR
Bénéfice brut:
4 787.04 EUR (459 287 pips)
Perte brute:
-4 517.30 EUR (418 836 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (17.46 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
116.85 EUR (17)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
72.30%
Charge de dépôt maximale:
6.50%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.70
Longs trades:
1 105 (49.48%)
Courts trades:
1 128 (50.52%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.12 EUR
Bénéfice moyen:
3.40 EUR
Perte moyenne:
-5.47 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-108.69 EUR)
Perte consécutive maximale:
-237.71 EUR (8)
Croissance mensuelle:
1.40%
Prévision annuelle:
16.99%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
10.14 EUR
Maximal:
387.86 EUR (54.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.36% (387.86 EUR)
Par fonds propres:
52.42% (275.16 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1134
USDCAD 137
EURUSD 118
EURAUD 113
GBPCAD 100
GBPAUD 100
EURCHF 85
EURCAD 82
USDCHF 69
AUDCAD 64
EURGBP 55
EURJPY 37
CADCHF 30
USDJPY 22
AUDCHF 18
GBPCHF 17
LTCUSD 14
NZDUSD 11
BTCUSD 9
AUDUSD 7
GBPUSD 5
XAGUSD 5
GBPJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 251
USDCAD 107
EURUSD -45
EURAUD 19
GBPCAD -47
GBPAUD -31
EURCHF 7
EURCAD 19
USDCHF 5
AUDCAD 8
EURGBP 26
EURJPY 57
CADCHF -2
USDJPY -16
AUDCHF 9
GBPCHF 10
LTCUSD -27
NZDUSD -13
BTCUSD -5
AUDUSD -5
GBPUSD -12
XAGUSD -8
GBPJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 60K
USDCAD 16K
EURUSD 389
EURAUD 2.1K
GBPCAD 371
GBPAUD 1.9K
EURCHF 2.4K
EURCAD 694
USDCHF 1.1K
AUDCAD 829
EURGBP 966
EURJPY 9K
CADCHF 213
USDJPY -277
AUDCHF 271
GBPCHF 1.1K
LTCUSD -5K
NZDUSD -923
BTCUSD -48K
AUDUSD 50
GBPUSD -377
XAGUSD -699
GBPJPY 25
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +79.93 EUR
Pire transaction: -112 EUR
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +17.46 EUR
Perte consécutive maximale: -108.69 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live14
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live27
0.15 × 20
ICMarkets-Live18
0.27 × 33
FBS-Real-7
0.29 × 7
ICMarketsSC-Live31
0.42 × 19
ICMarketsSC-Live17
0.50 × 246
ICMarketsSC-Live16
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.54 × 143
ICMarkets-Live16
0.60 × 104
ICMarketsSC-Live25
0.60 × 5
ICMarkets-Live03
0.72 × 29
ICMarketsSC-Live10
0.82 × 100
TMGM.TradeMax-Live7
0.88 × 81
TMGM.TradeMax-Live4
0.90 × 20
Pepperstone-Edge11
0.97 × 65
VantageInternational-Live 7
1.00 × 3
ICMarkets-Live22
1.13 × 55
ICMarketsSC-Live07
1.13 × 728
GlobalPrime-Live
1.18 × 439
ICMarkets-Live23
1.18 × 92
ICMarketsSC-Live18
1.26 × 334
ICMarketsSC-Live20
1.29 × 7
60 plus...
Это счёт, на котором обкатывались и продолжают обкатываться различные роботы, новые настройки и стратегии ручной торговли. 

Вывод/пополнение средств для владельца счёта недоступен из-за санкций. Счёт используется как тестовый для поиска прибыльных стратегий.

Нет смысла смотреть на прежнюю статистику. Роботы и стратегии, которые в то время тестировались, уже не используются и не будут использоваться впредь.


В настоящее время тестируется робот по теории ГАННА в консервативном режиме работы на полном автомате.

Копирование возможно. Риски минимальные. Ожидаемая доходность 3-7% в месяц. Рекомендуемый депозит от 500-1000 долларов, чтобы покрывать стоимость подписки.

Начало теста:

27.01.2025 Депозит 415 EUR

27.02.2025 Депозит 441 EUR. Сделок за ферваль 11 шт. Все в плюс. Прирост согласно статистики сервиса MQL5: +3.01% (+26 EUR). Были ручные сделки, для ускорения разгона депозита.

28.03.2025 Депозит 485 EUR. Сделок за март 23 шт. В плюс 21, в минус 2. Прирост, согласно статистики MQL5: +10,1% (+44 EUR). Остаётся незакрыта 1 сделка. Ручных сделок не было.

03.05.2025 Депозит 511 EUR. Сделок за апрель 34 шт. В плюс 27, в минус 7. Прирост, согласно статистике MQL5: +4,36% (+26 EUR). Открытых сделок нет. Руками была закрыта 1 сделка (-8,3 EUR).

Aucun avis
2025.09.23 12:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.20 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.11 21:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.23 03:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.20 19:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.16 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.04 23:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.09 12:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 15:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.21 16:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.17 17:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 14:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.28 13:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.21 18:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.04 16:19
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
