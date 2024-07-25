- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1134
|USDCAD
|137
|EURUSD
|118
|EURAUD
|113
|GBPCAD
|100
|GBPAUD
|100
|EURCHF
|85
|EURCAD
|82
|USDCHF
|69
|AUDCAD
|64
|EURGBP
|55
|EURJPY
|37
|CADCHF
|30
|USDJPY
|22
|AUDCHF
|18
|GBPCHF
|17
|LTCUSD
|14
|NZDUSD
|11
|BTCUSD
|9
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|5
|XAGUSD
|5
|GBPJPY
|1
|
|
|
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|251
|USDCAD
|107
|EURUSD
|-45
|EURAUD
|19
|GBPCAD
|-47
|GBPAUD
|-31
|EURCHF
|7
|EURCAD
|19
|USDCHF
|5
|AUDCAD
|8
|EURGBP
|26
|EURJPY
|57
|CADCHF
|-2
|USDJPY
|-16
|AUDCHF
|9
|GBPCHF
|10
|LTCUSD
|-27
|NZDUSD
|-13
|BTCUSD
|-5
|AUDUSD
|-5
|GBPUSD
|-12
|XAGUSD
|-8
|GBPJPY
|0
|
|
|
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|60K
|USDCAD
|16K
|EURUSD
|389
|EURAUD
|2.1K
|GBPCAD
|371
|GBPAUD
|1.9K
|EURCHF
|2.4K
|EURCAD
|694
|USDCHF
|1.1K
|AUDCAD
|829
|EURGBP
|966
|EURJPY
|9K
|CADCHF
|213
|USDJPY
|-277
|AUDCHF
|271
|GBPCHF
|1.1K
|LTCUSD
|-5K
|NZDUSD
|-923
|BTCUSD
|-48K
|AUDUSD
|50
|GBPUSD
|-377
|XAGUSD
|-699
|GBPJPY
|25
|
|
|
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live14
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.15 × 20
|
ICMarkets-Live18
|0.27 × 33
|
FBS-Real-7
|0.29 × 7
|
ICMarketsSC-Live31
|0.42 × 19
|
ICMarketsSC-Live17
|0.50 × 246
|
ICMarketsSC-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.54 × 143
|
ICMarkets-Live16
|0.60 × 104
|
ICMarketsSC-Live25
|0.60 × 5
|
ICMarkets-Live03
|0.72 × 29
|
ICMarketsSC-Live10
|0.82 × 100
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.88 × 81
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.90 × 20
|
Pepperstone-Edge11
|0.97 × 65
|
VantageInternational-Live 7
|1.00 × 3
|
ICMarkets-Live22
|1.13 × 55
|
ICMarketsSC-Live07
|1.13 × 728
|
GlobalPrime-Live
|1.18 × 439
|
ICMarkets-Live23
|1.18 × 92
|
ICMarketsSC-Live18
|1.26 × 334
|
ICMarketsSC-Live20
|1.29 × 7
Это счёт, на котором обкатывались и продолжают обкатываться различные роботы, новые настройки и стратегии ручной торговли.
Вывод/пополнение средств для владельца счёта недоступен из-за санкций. Счёт используется как тестовый для поиска прибыльных стратегий.
Нет смысла смотреть на прежнюю статистику. Роботы и стратегии, которые в то время тестировались, уже не используются и не будут использоваться впредь.
В настоящее время тестируется робот по теории ГАННА в консервативном режиме работы на полном автомате.
Копирование возможно. Риски минимальные. Ожидаемая доходность 3-7% в месяц. Рекомендуемый депозит от 500-1000 долларов, чтобы покрывать стоимость подписки.
Начало теста:
27.01.2025 Депозит 415 EUR
27.02.2025 Депозит 441 EUR. Сделок за ферваль 11 шт. Все в плюс. Прирост согласно статистики сервиса MQL5: +3.01% (+26 EUR). Были ручные сделки, для ускорения разгона депозита.
28.03.2025 Депозит 485 EUR. Сделок за март 23 шт. В плюс 21, в минус 2. Прирост, согласно статистики MQL5: +10,1% (+44 EUR). Остаётся незакрыта 1 сделка. Ручных сделок не было.
03.05.2025 Депозит 511 EUR. Сделок за апрель 34 шт. В плюс 27, в минус 7. Прирост, согласно статистике MQL5: +4,36% (+26 EUR). Открытых сделок нет. Руками была закрыта 1 сделка (-8,3 EUR).
USD
EUR
EUR