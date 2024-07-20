SinyallerBölümler
Jorge Vazquez Suarez

T 2

Jorge Vazquez Suarez
0 inceleme
Güvenilirlik
57 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 48%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
237 (87.13%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (12.87%)
En iyi işlem:
50.12 EUR
En kötü işlem:
-26.87 EUR
Brüt kâr:
1 777.77 EUR (51 415 pips)
Brüt zarar:
-268.12 EUR (8 950 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (210.08 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
332.47 EUR (37)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
56.08%
Maks. mevduat yükü:
19.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
51.65
Alış işlemleri:
155 (56.99%)
Satış işlemleri:
117 (43.01%)
Kâr faktörü:
6.63
Beklenen getiri:
5.55 EUR
Ortalama kâr:
7.50 EUR
Ortalama zarar:
-7.66 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-29.23 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.71%
Yıllık tahmin:
9.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
29.23 EUR (0.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.69% (29.23 EUR)
Varlığa göre:
55.13% (2 170.56 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 105
AUDNZD 89
NZDCAD 78
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 711
AUDNZD 595
NZDCAD 416
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 17K
AUDNZD 17K
NZDCAD 8.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.12 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +210.08 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.89 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
FBS-Real-2
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.17 × 6
FusionMarkets-Live
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.57 × 44
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 15
ICMarketsSC-Live24
0.70 × 287
ICMarketsSC-Live23
0.71 × 258
ICMarkets-Live24
0.80 × 87
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 1087
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 3490
FusionMarkets-Demo
0.95 × 387
ICMarketsSC-Live07
1.25 × 3994
ICMarketsSC-Live32
1.35 × 1109
ICMarketsSC-Live06
1.39 × 4229
ICMarketsSC-Live31
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.68 × 1428
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 822
Axi-US06-Live
2.28 × 213
VantageInternational-Demo
2.35 × 362
Tickmill-Live10
2.40 × 95
TickmillUK-Live03
2.44 × 326
FXOpen-ECN Live Server
2.87 × 2407
2025.09.26 07:53
Share of trading days is too low
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 01:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 04:01
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 15% of days out of the 320 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.14 05:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 13:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.17 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
T 2
Ayda 30 USD
48%
0
0
USD
14K
EUR
57
100%
272
87%
56%
6.63
5.55
EUR
55%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.