İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
237 (87.13%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (12.87%)
En iyi işlem:
50.12 EUR
En kötü işlem:
-26.87 EUR
Brüt kâr:
1 777.77 EUR (51 415 pips)
Brüt zarar:
-268.12 EUR (8 950 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
55 (210.08 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
332.47 EUR (37)
Sharpe oranı:
0.59
Alım-satım etkinliği:
56.08%
Maks. mevduat yükü:
19.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
51.65
Alış işlemleri:
155 (56.99%)
Satış işlemleri:
117 (43.01%)
Kâr faktörü:
6.63
Beklenen getiri:
5.55 EUR
Ortalama kâr:
7.50 EUR
Ortalama zarar:
-7.66 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-0.89 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-29.23 EUR (2)
Aylık büyüme:
0.71%
Yıllık tahmin:
9.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
29.23 EUR (0.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.69% (29.23 EUR)
Varlığa göre:
55.13% (2 170.56 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|105
|AUDNZD
|89
|NZDCAD
|78
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|711
|AUDNZD
|595
|NZDCAD
|416
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|17K
|AUDNZD
|17K
|NZDCAD
|8.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.12 EUR
En kötü işlem: -27 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +210.08 EUR
Maksimum ardışık zarar: -0.89 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
FBS-Real-2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.17 × 6
|
FusionMarkets-Live
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.57 × 44
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 15
|
ICMarketsSC-Live24
|0.70 × 287
|
ICMarketsSC-Live23
|0.71 × 258
|
ICMarkets-Live24
|0.80 × 87
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 1087
|
ICMarketsSC-Live20
|0.89 × 3490
|
FusionMarkets-Demo
|0.95 × 387
|
ICMarketsSC-Live07
|1.25 × 3994
|
ICMarketsSC-Live32
|1.35 × 1109
|
ICMarketsSC-Live06
|1.39 × 4229
|
ICMarketsSC-Live31
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|1.68 × 1428
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 822
|
Axi-US06-Live
|2.28 × 213
|
VantageInternational-Demo
|2.35 × 362
|
Tickmill-Live10
|2.40 × 95
|
TickmillUK-Live03
|2.44 × 326
|
FXOpen-ECN Live Server
|2.87 × 2407
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
48%
0
0
USD
USD
14K
EUR
EUR
57
100%
272
87%
56%
6.63
5.55
EUR
EUR
55%
1:500