Jorge Vazquez Suarez

T 2

Jorge Vazquez Suarez
0 recensioni
Affidabilità
57 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 48%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
272
Profit Trade:
237 (87.13%)
Loss Trade:
35 (12.87%)
Best Trade:
50.12 EUR
Worst Trade:
-26.87 EUR
Profitto lordo:
1 777.77 EUR (51 415 pips)
Perdita lorda:
-268.12 EUR (8 950 pips)
Vincite massime consecutive:
55 (210.08 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
332.47 EUR (37)
Indice di Sharpe:
0.59
Attività di trading:
56.08%
Massimo carico di deposito:
19.91%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
51.65
Long Trade:
155 (56.99%)
Short Trade:
117 (43.01%)
Fattore di profitto:
6.63
Profitto previsto:
5.55 EUR
Profitto medio:
7.50 EUR
Perdita media:
-7.66 EUR
Massime perdite consecutive:
3 (-0.89 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-29.23 EUR (2)
Crescita mensile:
0.71%
Previsione annuale:
9.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
29.23 EUR (0.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.69% (29.23 EUR)
Per equità:
55.13% (2 170.56 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 105
AUDNZD 89
NZDCAD 78
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 711
AUDNZD 595
NZDCAD 416
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 17K
AUDNZD 17K
NZDCAD 8.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +50.12 EUR
Worst Trade: -27 EUR
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +210.08 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.89 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
FBS-Real-2
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.17 × 6
FusionMarkets-Live
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.57 × 44
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 15
ICMarketsSC-Live24
0.70 × 287
ICMarketsSC-Live23
0.71 × 258
ICMarkets-Live24
0.80 × 87
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 1087
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 3490
FusionMarkets-Demo
0.95 × 387
ICMarketsSC-Live07
1.25 × 3994
ICMarketsSC-Live32
1.35 × 1109
ICMarketsSC-Live06
1.39 × 4229
ICMarketsSC-Live31
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.68 × 1428
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 822
Axi-US06-Live
2.28 × 213
VantageInternational-Demo
2.35 × 362
Tickmill-Live10
2.40 × 95
TickmillUK-Live03
2.44 × 326
FXOpen-ECN Live Server
2.87 × 2407
49 più
Non ci sono recensioni
2025.09.26 07:53
Share of trading days is too low
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 01:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 04:01
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 15% of days out of the 320 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.14 05:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 13:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.17 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
T 2
30USD al mese
48%
0
0
USD
14K
EUR
57
100%
272
87%
56%
6.63
5.55
EUR
55%
1:500
Copia

