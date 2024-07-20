Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live16 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 2 FBS-Real-2 0.00 × 1 FBS-Real-9 0.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live4 0.17 × 6 FusionMarkets-Live 0.25 × 4 ICMarketsSC-Live04 0.57 × 44 ICMarketsSC-Live03 0.67 × 15 ICMarketsSC-Live24 0.70 × 287 ICMarketsSC-Live23 0.71 × 258 ICMarkets-Live24 0.80 × 87 ICMarketsSC-Live09 0.85 × 1087 ICMarketsSC-Live20 0.89 × 3490 FusionMarkets-Demo 0.95 × 387 ICMarketsSC-Live07 1.25 × 3994 ICMarketsSC-Live32 1.35 × 1109 ICMarketsSC-Live06 1.39 × 4229 ICMarketsSC-Live31 1.50 × 2 ICMarketsSC-Live08 1.68 × 1428 BlueberryMarkets-Live 1.76 × 822 Axi-US06-Live 2.28 × 213 VantageInternational-Demo 2.35 × 362 Tickmill-Live10 2.40 × 95 TickmillUK-Live03 2.44 × 326 FXOpen-ECN Live Server 2.87 × 2407 49 plus...