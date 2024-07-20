SignauxSections
Jorge Vazquez Suarez

T 2

Jorge Vazquez Suarez
0 avis
Fiabilité
57 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 48%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
272
Bénéfice trades:
237 (87.13%)
Perte trades:
35 (12.87%)
Meilleure transaction:
50.12 EUR
Pire transaction:
-26.87 EUR
Bénéfice brut:
1 777.77 EUR (51 415 pips)
Perte brute:
-268.12 EUR (8 950 pips)
Gains consécutifs maximales:
55 (210.08 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
332.47 EUR (37)
Ratio de Sharpe:
0.59
Activité de trading:
56.08%
Charge de dépôt maximale:
19.91%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
51.65
Longs trades:
155 (56.99%)
Courts trades:
117 (43.01%)
Facteur de profit:
6.63
Rendement attendu:
5.55 EUR
Bénéfice moyen:
7.50 EUR
Perte moyenne:
-7.66 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.89 EUR)
Perte consécutive maximale:
-29.23 EUR (2)
Croissance mensuelle:
0.71%
Prévision annuelle:
9.09%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
29.23 EUR (0.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.69% (29.23 EUR)
Par fonds propres:
55.13% (2 170.56 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 105
AUDNZD 89
NZDCAD 78
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 711
AUDNZD 595
NZDCAD 416
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 17K
AUDNZD 17K
NZDCAD 8.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.12 EUR
Pire transaction: -27 EUR
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +210.08 EUR
Perte consécutive maximale: -0.89 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
FBS-Real-2
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.17 × 6
FusionMarkets-Live
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.57 × 44
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 15
ICMarketsSC-Live24
0.70 × 287
ICMarketsSC-Live23
0.71 × 258
ICMarkets-Live24
0.80 × 87
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 1087
ICMarketsSC-Live20
0.89 × 3490
FusionMarkets-Demo
0.95 × 387
ICMarketsSC-Live07
1.25 × 3994
ICMarketsSC-Live32
1.35 × 1109
ICMarketsSC-Live06
1.39 × 4229
ICMarketsSC-Live31
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live08
1.68 × 1428
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 822
Axi-US06-Live
2.28 × 213
VantageInternational-Demo
2.35 × 362
Tickmill-Live10
2.40 × 95
TickmillUK-Live03
2.44 × 326
FXOpen-ECN Live Server
2.87 × 2407
49 plus...
Aucun avis
2025.09.26 07:53
Share of trading days is too low
2025.09.11 09:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 05:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 03:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 08:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 01:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 04:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 04:01
Trading operations on the account were performed for only 48 days. This comprises 15% of days out of the 320 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.14 05:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 13:23
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 10:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.03.17 11:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.13 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.03 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
T 2
30 USD par mois
48%
0
0
USD
14K
EUR
57
100%
272
87%
56%
6.63
5.55
EUR
55%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.