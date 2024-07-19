SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Grid WTI
Dhanapat Nitisvarodom

Grid WTI

Dhanapat Nitisvarodom
0 inceleme
Güvenilirlik
92 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 245%
Pepperstone-Edge03
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 138
Kârla kapanan işlemler:
1 016 (89.27%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (10.72%)
En iyi işlem:
17.70 USD
En kötü işlem:
-54.74 USD
Brüt kâr:
1 416.09 USD (1 169 076 pips)
Brüt zarar:
-540.16 USD (270 123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
523 (648.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
648.55 USD (523)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
55.13%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
2.72
Alış işlemleri:
1 065 (93.59%)
Satış işlemleri:
73 (6.41%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-4.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-59.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-251.79 USD (6)
Aylık büyüme:
1.83%
Yıllık tahmin:
23.64%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
322.56 USD (23.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.80% (322.56 USD)
Varlığa göre:
90.46% (863.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SpotCrude 882
SpotBrent 148
Copper 107
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SpotCrude 508
SpotBrent 269
Copper 99
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SpotCrude 499K
SpotBrent 209K
Copper 56K
EURUSD -4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.70 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 523
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +648.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live2
0.00 × 9
JFD-Live
0.00 × 6
TMS-Demo
0.00 × 24
OneTrade-Real
0.00 × 3
Armada-Live
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.09 × 11
ICMarkets-Live09
0.18 × 45
EuromarketFX-Live
0.27 × 324
SENSUS-Live
0.36 × 11
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
ICMarkets-Live06
0.39 × 62
ForexMart-RealServer
0.40 × 5
ICMarkets-Live04
0.46 × 190
XM.COM-Real 17
0.49 × 79
Tickmill-Live
0.50 × 30
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
XM.COM-Real 20
0.51 × 45
ViproMarkets-Live
0.61 × 31
Tickmill-Live02
0.61 × 44
169 daha fazla...
Grid WTI Long only

Minimum balance $500

İnceleme yok
2025.06.13 02:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 07:15
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 23:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 10:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 04:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 21:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 20:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 19:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 03:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 22:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
