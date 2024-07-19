- Büyüme
İşlemler:
1 138
Kârla kapanan işlemler:
1 016 (89.27%)
Zararla kapanan işlemler:
122 (10.72%)
En iyi işlem:
17.70 USD
En kötü işlem:
-54.74 USD
Brüt kâr:
1 416.09 USD (1 169 076 pips)
Brüt zarar:
-540.16 USD (270 123 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
523 (648.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
648.55 USD (523)
Sharpe oranı:
0.24
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
55.13%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
34
Ort. tutma süresi:
15 gün
Düzelme faktörü:
2.72
Alış işlemleri:
1 065 (93.59%)
Satış işlemleri:
73 (6.41%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-4.43 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-59.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-251.79 USD (6)
Aylık büyüme:
1.83%
Yıllık tahmin:
23.64%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
322.56 USD (23.49%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
31.80% (322.56 USD)
Varlığa göre:
90.46% (863.57 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|882
|SpotBrent
|148
|Copper
|107
|EURUSD
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SpotCrude
|508
|SpotBrent
|269
|Copper
|99
|EURUSD
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SpotCrude
|499K
|SpotBrent
|209K
|Copper
|56K
|EURUSD
|-4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.70 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 523
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +648.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -59.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarkets-Live2
|0.00 × 9
JFD-Live
|0.00 × 6
TMS-Demo
|0.00 × 24
OneTrade-Real
|0.00 × 3
Armada-Live
|0.00 × 1
LCG-Live
|0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
FBS-Real-6
|0.00 × 1
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
|0.09 × 11
ICMarkets-Live09
|0.18 × 45
EuromarketFX-Live
|0.27 × 324
SENSUS-Live
|0.36 × 11
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
ICMarkets-Live06
|0.39 × 62
ForexMart-RealServer
|0.40 × 5
ICMarkets-Live04
|0.46 × 190
XM.COM-Real 17
|0.49 × 79
Tickmill-Live
|0.50 × 30
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
XM.COM-Real 20
|0.51 × 45
ViproMarkets-Live
|0.61 × 31
Tickmill-Live02
|0.61 × 44
