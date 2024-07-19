- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 137
Bénéfice trades:
1 015 (89.27%)
Perte trades:
122 (10.73%)
Meilleure transaction:
17.70 USD
Pire transaction:
-54.74 USD
Bénéfice brut:
1 413.22 USD (1 166 244 pips)
Perte brute:
-540.16 USD (270 123 pips)
Gains consécutifs maximales:
523 (648.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
648.55 USD (523)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
55.13%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
15 jours
Facteur de récupération:
2.71
Longs trades:
1 064 (93.58%)
Courts trades:
73 (6.42%)
Facteur de profit:
2.62
Rendement attendu:
0.77 USD
Bénéfice moyen:
1.39 USD
Perte moyenne:
-4.43 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-59.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-251.79 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.88%
Prévision annuelle:
22.77%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
322.56 USD (23.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.80% (322.56 USD)
Par fonds propres:
90.46% (863.57 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|882
|SpotBrent
|147
|Copper
|107
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|SpotCrude
|508
|SpotBrent
|266
|Copper
|99
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|SpotCrude
|499K
|SpotBrent
|206K
|Copper
|56K
|EURUSD
|-4
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +17.70 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 523
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +648.55 USD
Perte consécutive maximale: -59.25 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 9
|
JFD-Live
|0.00 × 6
|
TMS-Demo
|0.00 × 24
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.09 × 11
|
ICMarkets-Live09
|0.18 × 45
|
EuromarketFX-Live
|0.27 × 324
|
SENSUS-Live
|0.36 × 11
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live06
|0.39 × 62
|
ForexMart-RealServer
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.46 × 190
|
XM.COM-Real 17
|0.49 × 79
|
Tickmill-Live
|0.50 × 30
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
XM.COM-Real 20
|0.51 × 45
|
ViproMarkets-Live
|0.61 × 31
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 44
169 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Grid WTI Long only
Minimum balance $500
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
245%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
92
93%
1 137
89%
100%
2.61
0.77
USD
USD
90%
1:200