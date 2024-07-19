SignauxSections
Dhanapat Nitisvarodom

Grid WTI

Dhanapat Nitisvarodom
0 avis
Fiabilité
92 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 245%
Pepperstone-Edge03
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 137
Bénéfice trades:
1 015 (89.27%)
Perte trades:
122 (10.73%)
Meilleure transaction:
17.70 USD
Pire transaction:
-54.74 USD
Bénéfice brut:
1 413.22 USD (1 166 244 pips)
Perte brute:
-540.16 USD (270 123 pips)
Gains consécutifs maximales:
523 (648.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
648.55 USD (523)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
55.13%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
15 jours
Facteur de récupération:
2.71
Longs trades:
1 064 (93.58%)
Courts trades:
73 (6.42%)
Facteur de profit:
2.62
Rendement attendu:
0.77 USD
Bénéfice moyen:
1.39 USD
Perte moyenne:
-4.43 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-59.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-251.79 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.88%
Prévision annuelle:
22.77%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
322.56 USD (23.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.80% (322.56 USD)
Par fonds propres:
90.46% (863.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SpotCrude 882
SpotBrent 147
Copper 107
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SpotCrude 508
SpotBrent 266
Copper 99
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SpotCrude 499K
SpotBrent 206K
Copper 56K
EURUSD -4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.70 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 523
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +648.55 USD
Perte consécutive maximale: -59.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live2
0.00 × 9
JFD-Live
0.00 × 6
TMS-Demo
0.00 × 24
OneTrade-Real
0.00 × 3
Armada-Live
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.09 × 11
ICMarkets-Live09
0.18 × 45
EuromarketFX-Live
0.27 × 324
SENSUS-Live
0.36 × 11
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
ICMarkets-Live06
0.39 × 62
ForexMart-RealServer
0.40 × 5
ICMarkets-Live04
0.46 × 190
XM.COM-Real 17
0.49 × 79
Tickmill-Live
0.50 × 30
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
XM.COM-Real 20
0.51 × 45
ViproMarkets-Live
0.61 × 31
Tickmill-Live02
0.61 × 44
169 plus...
Grid WTI Long only

Minimum balance $500

Aucun avis
2025.06.13 02:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 07:15
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 23:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 10:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 04:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 21:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 20:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 19:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 03:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 22:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
