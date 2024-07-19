SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Grid WTI
Dhanapat Nitisvarodom

Grid WTI

Dhanapat Nitisvarodom
0 recensioni
Affidabilità
92 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 245%
Pepperstone-Edge03
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 138
Profit Trade:
1 016 (89.27%)
Loss Trade:
122 (10.72%)
Best Trade:
17.70 USD
Worst Trade:
-54.74 USD
Profitto lordo:
1 416.09 USD (1 169 076 pips)
Perdita lorda:
-540.16 USD (270 123 pips)
Vincite massime consecutive:
523 (648.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
648.55 USD (523)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
55.13%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
1 065 (93.59%)
Short Trade:
73 (6.41%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-4.43 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-59.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-251.79 USD (6)
Crescita mensile:
1.95%
Previsione annuale:
23.64%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
322.56 USD (23.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.80% (322.56 USD)
Per equità:
90.46% (863.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SpotCrude 882
SpotBrent 148
Copper 107
EURUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SpotCrude 508
SpotBrent 269
Copper 99
EURUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SpotCrude 499K
SpotBrent 209K
Copper 56K
EURUSD -4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.70 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 523
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +648.55 USD
Massima perdita consecutiva: -59.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live2
0.00 × 9
JFD-Live
0.00 × 6
TMS-Demo
0.00 × 24
OneTrade-Real
0.00 × 3
Armada-Live
0.00 × 1
LCG-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
FBS-Real-6
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
TurnkeyFX-Live
0.09 × 11
ICMarkets-Live09
0.18 × 45
EuromarketFX-Live
0.27 × 324
SENSUS-Live
0.36 × 11
XM.COM-Real 14
0.38 × 8
ICMarkets-Live06
0.39 × 62
ForexMart-RealServer
0.40 × 5
ICMarkets-Live04
0.46 × 190
XM.COM-Real 17
0.49 × 79
Tickmill-Live
0.50 × 30
EGlobal-Classic3
0.50 × 2
XM.COM-Real 20
0.51 × 45
ViproMarkets-Live
0.61 × 31
Tickmill-Live02
0.61 × 44
Grid WTI Long only

Minimum balance $500

Non ci sono recensioni
2025.06.13 02:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.11 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.11 14:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.30 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.03 07:15
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.03 01:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.02 23:16
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.31 14:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 13:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 11:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 10:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 09:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.28 04:53
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 21:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 20:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 19:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 03:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.26 22:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
