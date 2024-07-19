- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 138
Profit Trade:
1 016 (89.27%)
Loss Trade:
122 (10.72%)
Best Trade:
17.70 USD
Worst Trade:
-54.74 USD
Profitto lordo:
1 416.09 USD (1 169 076 pips)
Perdita lorda:
-540.16 USD (270 123 pips)
Vincite massime consecutive:
523 (648.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
648.55 USD (523)
Indice di Sharpe:
0.24
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
55.13%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
34
Tempo di attesa medio:
15 giorni
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
1 065 (93.59%)
Short Trade:
73 (6.41%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
1.39 USD
Perdita media:
-4.43 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-59.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-251.79 USD (6)
Crescita mensile:
1.95%
Previsione annuale:
23.64%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
322.56 USD (23.49%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.80% (322.56 USD)
Per equità:
90.46% (863.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SpotCrude
|882
|SpotBrent
|148
|Copper
|107
|EURUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SpotCrude
|508
|SpotBrent
|269
|Copper
|99
|EURUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SpotCrude
|499K
|SpotBrent
|209K
|Copper
|56K
|EURUSD
|-4
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.70 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 523
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +648.55 USD
Massima perdita consecutiva: -59.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live2
|0.00 × 9
|
JFD-Live
|0.00 × 6
|
TMS-Demo
|0.00 × 24
|
OneTrade-Real
|0.00 × 3
|
Armada-Live
|0.00 × 1
|
LCG-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
TurnkeyFX-Live
|0.09 × 11
|
ICMarkets-Live09
|0.18 × 45
|
EuromarketFX-Live
|0.27 × 324
|
SENSUS-Live
|0.36 × 11
|
XM.COM-Real 14
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live06
|0.39 × 62
|
ForexMart-RealServer
|0.40 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.46 × 190
|
XM.COM-Real 17
|0.49 × 79
|
Tickmill-Live
|0.50 × 30
|
EGlobal-Classic3
|0.50 × 2
|
XM.COM-Real 20
|0.51 × 45
|
ViproMarkets-Live
|0.61 × 31
|
Tickmill-Live02
|0.61 × 44
Grid WTI Long only
Minimum balance $500
