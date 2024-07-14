SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TS Boring
Marlene Marlene

TS Boring

Marlene Marlene
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 25%
OctaFX-Real9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
78 (70.90%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (29.09%)
En iyi işlem:
12.47 USD
En kötü işlem:
-21.07 USD
Brüt kâr:
215.56 USD (21 155 pips)
Brüt zarar:
-97.46 USD (12 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (27.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.58 USD (14)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
35.55%
Maks. mevduat yükü:
14.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.44
Alış işlemleri:
44 (40.00%)
Satış işlemleri:
66 (60.00%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
2.76 USD
Ortalama zarar:
-3.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.07 USD (1)
Aylık büyüme:
4.87%
Yıllık tahmin:
59.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21.72 USD (4.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.05% (21.72 USD)
Varlığa göre:
23.71% (93.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 41
AUDNZD 39
NZDCAD 30
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 40
AUDNZD 34
NZDCAD 43
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 2.7K
AUDNZD 1.1K
NZDCAD 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +12.47 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.47 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real8
0.00 × 32
FTMO-Server3
0.00 × 2
Longhorn-Real2
0.00 × 53
Fyntura-Live
0.00 × 33
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 32
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.03 × 32
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
Exness-Real16
0.50 × 948
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 40
OctaFX-Real7
1.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
2.50 × 2
Exness-Real33
2.61 × 179
TTCM-Live
4.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
5.87 × 179
Alpari-Pro.ECN2
6.18 × 50
FBS-Real-7
9.00 × 2
Coinexx-Demo
10.00 × 1
FBS-Real-9
12.00 × 2
LiteFinance-Cent2.com
14.92 × 13
İnceleme yok
2025.09.18 00:41
No swaps are charged
2025.09.18 00:41
No swaps are charged
2025.09.16 12:02
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 06:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 13:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

