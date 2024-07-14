- Büyüme
İşlemler:
110
Kârla kapanan işlemler:
78 (70.90%)
Zararla kapanan işlemler:
32 (29.09%)
En iyi işlem:
12.47 USD
En kötü işlem:
-21.07 USD
Brüt kâr:
215.56 USD (21 155 pips)
Brüt zarar:
-97.46 USD (12 490 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (27.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.58 USD (14)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
35.55%
Maks. mevduat yükü:
14.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
5.44
Alış işlemleri:
44 (40.00%)
Satış işlemleri:
66 (60.00%)
Kâr faktörü:
2.21
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
2.76 USD
Ortalama zarar:
-3.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.47 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.07 USD (1)
Aylık büyüme:
4.87%
Yıllık tahmin:
59.08%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
21.72 USD (4.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.05% (21.72 USD)
Varlığa göre:
23.71% (93.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|41
|AUDNZD
|39
|NZDCAD
|30
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|40
|AUDNZD
|34
|NZDCAD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|1.1K
|NZDCAD
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 32
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 53
|
Fyntura-Live
|0.00 × 33
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 32
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.03 × 32
|
ICMarketsSC-Live07
|0.06 × 124
|
Exness-Real16
|0.50 × 948
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 40
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|2.50 × 2
|
Exness-Real33
|2.61 × 179
|
TTCM-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|5.87 × 179
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.18 × 50
|
FBS-Real-7
|9.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|10.00 × 1
|
FBS-Real-9
|12.00 × 2
|
LiteFinance-Cent2.com
|14.92 × 13
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
25%
0
0
USD
USD
598
USD
USD
43
100%
110
70%
36%
2.21
1.07
USD
USD
24%
1:500