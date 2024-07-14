- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
78 (70.90%)
Loss Trade:
32 (29.09%)
Best Trade:
12.47 USD
Worst Trade:
-21.07 USD
Profitto lordo:
215.56 USD (21 155 pips)
Perdita lorda:
-97.46 USD (12 490 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (27.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.58 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
35.55%
Massimo carico di deposito:
14.84%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.44
Long Trade:
44 (40.00%)
Short Trade:
66 (60.00%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
2.76 USD
Perdita media:
-3.05 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.07 USD (1)
Crescita mensile:
4.87%
Previsione annuale:
59.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.72 USD (4.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.05% (21.72 USD)
Per equità:
23.71% (93.22 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|41
|AUDNZD
|39
|NZDCAD
|30
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|40
|AUDNZD
|34
|NZDCAD
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.7K
|AUDNZD
|1.1K
|NZDCAD
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +12.47 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.58 USD
Massima perdita consecutiva: -10.47 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 32
|
FTMO-Server3
|0.00 × 2
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 53
|
Fyntura-Live
|0.00 × 33
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 32
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|0.03 × 32
|
ICMarketsSC-Live07
|0.06 × 124
|
Exness-Real16
|0.50 × 948
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 40
|
OctaFX-Real7
|1.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-6
|2.50 × 2
|
Exness-Real33
|2.61 × 179
|
TTCM-Live
|4.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|5.87 × 179
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.18 × 50
|
FBS-Real-7
|9.00 × 2
|
Coinexx-Demo
|10.00 × 1
|
FBS-Real-9
|12.00 × 2
|
LiteFinance-Cent2.com
|14.92 × 13
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
5000USD al mese
25%
0
0
USD
USD
598
USD
USD
43
100%
110
70%
36%
2.21
1.07
USD
USD
24%
1:500