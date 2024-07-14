SegnaliSezioni
Marlene Marlene

TS Boring

Marlene Marlene
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2024 25%
OctaFX-Real9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
78 (70.90%)
Loss Trade:
32 (29.09%)
Best Trade:
12.47 USD
Worst Trade:
-21.07 USD
Profitto lordo:
215.56 USD (21 155 pips)
Perdita lorda:
-97.46 USD (12 490 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (27.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
27.58 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
35.55%
Massimo carico di deposito:
14.84%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
5.44
Long Trade:
44 (40.00%)
Short Trade:
66 (60.00%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
1.07 USD
Profitto medio:
2.76 USD
Perdita media:
-3.05 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-21.07 USD (1)
Crescita mensile:
4.87%
Previsione annuale:
59.08%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
21.72 USD (4.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.05% (21.72 USD)
Per equità:
23.71% (93.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 41
AUDNZD 39
NZDCAD 30
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 40
AUDNZD 34
NZDCAD 43
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2.7K
AUDNZD 1.1K
NZDCAD 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.47 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +27.58 USD
Massima perdita consecutiva: -10.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real8
0.00 × 32
FTMO-Server3
0.00 × 2
Longhorn-Real2
0.00 × 53
Fyntura-Live
0.00 × 33
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 32
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
ExclusiveMarkets2-Live 2
0.03 × 32
ICMarketsSC-Live07
0.06 × 124
Exness-Real16
0.50 × 948
ICMarketsSC-Live31
0.68 × 40
OctaFX-Real7
1.00 × 1
RoboForex-ProCent-6
2.50 × 2
Exness-Real33
2.61 × 179
TTCM-Live
4.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
5.87 × 179
Alpari-Pro.ECN2
6.18 × 50
FBS-Real-7
9.00 × 2
Coinexx-Demo
10.00 × 1
FBS-Real-9
12.00 × 2
LiteFinance-Cent2.com
14.92 × 13
Non ci sono recensioni
2025.09.18 00:41
No swaps are charged
2025.09.18 00:41
No swaps are charged
2025.09.16 12:02
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 15:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 11:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.13 10:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.24 08:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 06:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 17:29
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 07:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.13 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 13:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
2025.05.14 08:37
No swaps are charged
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.