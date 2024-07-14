Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real8 0.00 × 32 FTMO-Server3 0.00 × 2 Longhorn-Real2 0.00 × 53 Fyntura-Live 0.00 × 33 TMGM.TradeMax-Live10 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 OctaFX-Real9 0.00 × 32 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 3 ExclusiveMarkets2-Live 2 0.03 × 32 ICMarketsSC-Live07 0.06 × 124 Exness-Real16 0.50 × 948 ICMarketsSC-Live31 0.68 × 40 OctaFX-Real7 1.00 × 1 RoboForex-ProCent-6 2.50 × 2 Exness-Real33 2.61 × 179 TTCM-Live 4.00 × 1 RoboForex-ProCent-7 5.87 × 179 Alpari-Pro.ECN2 6.18 × 50 FBS-Real-7 9.00 × 2 Coinexx-Demo 10.00 × 1 FBS-Real-9 12.00 × 2 LiteFinance-Cent2.com 14.92 × 13 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou