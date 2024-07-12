SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ZZY049
Xiaoxu Chu

ZZY049

Xiaoxu Chu
0 inceleme
96 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -55%
FPMarketsLLC-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 538
Kârla kapanan işlemler:
422 (27.43%)
Zararla kapanan işlemler:
1 116 (72.56%)
En iyi işlem:
1 189.54 USD
En kötü işlem:
-270.08 USD
Brüt kâr:
19 199.81 USD (468 238 pips)
Brüt zarar:
-20 842.41 USD (412 422 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (416.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 189.54 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
45.69%
Maks. mevduat yükü:
5.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.67
Alış işlemleri:
1 024 (66.58%)
Satış işlemleri:
514 (33.42%)
Kâr faktörü:
0.92
Beklenen getiri:
-1.07 USD
Ortalama kâr:
45.50 USD
Ortalama zarar:
-18.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
34 (-574.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 160.09 USD (13)
Aylık büyüme:
5.73%
Yıllık tahmin:
69.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 013.38 USD
Maksimum:
2 468.26 USD (71.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.44% (2 468.26 USD)
Varlığa göre:
3.70% (64.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 1197
USDJPY.r 77
GBPUSD.r 72
EURUSD.r 64
USDCAD.r 53
AUDUSD.r 24
USDSGD.r 18
USDCHF.r 10
NZDUSD.r 9
CADJPY.r 3
AUDCHF.r 3
WTI 2
EURCHF.r 2
GBPJPY.r 1
NZDJPY.r 1
CADCHF.r 1
GBPCAD.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r -1.1K
USDJPY.r 18
GBPUSD.r -196
EURUSD.r -42
USDCAD.r -201
AUDUSD.r -93
USDSGD.r 5
USDCHF.r -18
NZDUSD.r -1
CADJPY.r 12
AUDCHF.r -14
WTI -12
EURCHF.r -9
GBPJPY.r -9
NZDJPY.r -6
CADCHF.r -4
GBPCAD.r -5
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 64K
USDJPY.r 490
GBPUSD.r -1.6K
EURUSD.r -1.2K
USDCAD.r -2.9K
AUDUSD.r -1.8K
USDSGD.r -285
USDCHF.r -412
NZDUSD.r -9
CADJPY.r 1.1K
AUDCHF.r -289
WTI -59
EURCHF.r -187
GBPJPY.r -322
NZDJPY.r -195
CADCHF.r -78
GBPCAD.r -146
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 189.54 USD
En kötü işlem: -270 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +416.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -574.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 13:04
No swaps are charged
2025.05.20 13:04
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.12 08:11
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ZZY049
Ayda 30 USD
-55%
0
0
USD
1.4K
USD
96
0%
1 538
27%
46%
0.92
-1.07
USD
71%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.