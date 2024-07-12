SegnaliSezioni
Xiaoxu Chu

ZZY049

Xiaoxu Chu
0 recensioni
96 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -55%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 538
Profit Trade:
422 (27.43%)
Loss Trade:
1 116 (72.56%)
Best Trade:
1 189.54 USD
Worst Trade:
-270.08 USD
Profitto lordo:
19 199.81 USD (468 238 pips)
Perdita lorda:
-20 842.41 USD (412 422 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (416.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 189.54 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
45.69%
Massimo carico di deposito:
5.25%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
1 024 (66.58%)
Short Trade:
514 (33.42%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-1.07 USD
Profitto medio:
45.50 USD
Perdita media:
-18.68 USD
Massime perdite consecutive:
34 (-574.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 160.09 USD (13)
Crescita mensile:
5.73%
Previsione annuale:
69.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 013.38 USD
Massimale:
2 468.26 USD (71.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.44% (2 468.26 USD)
Per equità:
3.70% (64.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.r 1197
USDJPY.r 77
GBPUSD.r 72
EURUSD.r 64
USDCAD.r 53
AUDUSD.r 24
USDSGD.r 18
USDCHF.r 10
NZDUSD.r 9
CADJPY.r 3
AUDCHF.r 3
WTI 2
EURCHF.r 2
GBPJPY.r 1
NZDJPY.r 1
CADCHF.r 1
GBPCAD.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.r -1.1K
USDJPY.r 18
GBPUSD.r -196
EURUSD.r -42
USDCAD.r -201
AUDUSD.r -93
USDSGD.r 5
USDCHF.r -18
NZDUSD.r -1
CADJPY.r 12
AUDCHF.r -14
WTI -12
EURCHF.r -9
GBPJPY.r -9
NZDJPY.r -6
CADCHF.r -4
GBPCAD.r -5
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.r 64K
USDJPY.r 490
GBPUSD.r -1.6K
EURUSD.r -1.2K
USDCAD.r -2.9K
AUDUSD.r -1.8K
USDSGD.r -285
USDCHF.r -412
NZDUSD.r -9
CADJPY.r 1.1K
AUDCHF.r -289
WTI -59
EURCHF.r -187
GBPJPY.r -322
NZDJPY.r -195
CADCHF.r -78
GBPCAD.r -146
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 189.54 USD
Worst Trade: -270 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +416.37 USD
Massima perdita consecutiva: -574.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 13:04
No swaps are charged
2025.05.20 13:04
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.12 08:11
A large drawdown may occur on the account again
