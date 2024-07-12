SignauxSections
Xiaoxu Chu

ZZY049

Xiaoxu Chu
0 avis
96 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -55%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 538
Bénéfice trades:
422 (27.43%)
Perte trades:
1 116 (72.56%)
Meilleure transaction:
1 189.54 USD
Pire transaction:
-270.08 USD
Bénéfice brut:
19 199.81 USD (468 238 pips)
Perte brute:
-20 842.41 USD (412 422 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (416.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 189.54 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
45.69%
Charge de dépôt maximale:
5.25%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.67
Longs trades:
1 024 (66.58%)
Courts trades:
514 (33.42%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-1.07 USD
Bénéfice moyen:
45.50 USD
Perte moyenne:
-18.68 USD
Pertes consécutives maximales:
34 (-574.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 160.09 USD (13)
Croissance mensuelle:
3.07%
Prévision annuelle:
37.28%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 013.38 USD
Maximal:
2 468.26 USD (71.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.44% (2 468.26 USD)
Par fonds propres:
3.70% (64.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.r 1197
USDJPY.r 77
GBPUSD.r 72
EURUSD.r 64
USDCAD.r 53
AUDUSD.r 24
USDSGD.r 18
USDCHF.r 10
NZDUSD.r 9
CADJPY.r 3
AUDCHF.r 3
WTI 2
EURCHF.r 2
GBPJPY.r 1
NZDJPY.r 1
CADCHF.r 1
GBPCAD.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.r -1.1K
USDJPY.r 18
GBPUSD.r -196
EURUSD.r -42
USDCAD.r -201
AUDUSD.r -93
USDSGD.r 5
USDCHF.r -18
NZDUSD.r -1
CADJPY.r 12
AUDCHF.r -14
WTI -12
EURCHF.r -9
GBPJPY.r -9
NZDJPY.r -6
CADCHF.r -4
GBPCAD.r -5
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.r 64K
USDJPY.r 490
GBPUSD.r -1.6K
EURUSD.r -1.2K
USDCAD.r -2.9K
AUDUSD.r -1.8K
USDSGD.r -285
USDCHF.r -412
NZDUSD.r -9
CADJPY.r 1.1K
AUDCHF.r -289
WTI -59
EURCHF.r -187
GBPJPY.r -322
NZDJPY.r -195
CADCHF.r -78
GBPCAD.r -146
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 189.54 USD
Pire transaction: -270 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +416.37 USD
Perte consécutive maximale: -574.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 18:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 12:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.24 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.20 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 13:04
No swaps are charged
2025.05.20 13:04
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged on the signal account
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.14 08:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.30 10:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.10.29 16:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.12 08:11
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ZZY049
30 USD par mois
-55%
0
0
USD
1.4K
USD
96
0%
1 538
27%
46%
0.92
-1.07
USD
71%
1:500
